Alberto Fernández dijo que le gustaría que Robert de Niro lo interprete en el cine

Este lunes, en una jornada atravesada por la escalada del dólar blue que llegó a los 462 pesos, el Presidente dio una entrevista “distendida” a radio Nacional Rock.

Alberto Fernández fue recibido por el humorista, actor y músico Mex Urtizberea en la cocina de su casa, en el barrio porteño de Caballito, donde fue entrevistado junto al periodista Matías Mowszet durante el programa “El Mañana”.

Durante el programa, que se trasmite vía streaming, el mandatario habló de la actualidad política, la económica del país, el panorama electoral en el Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones y fantaseó con una biopic de su vida.

“Te tocó el atentado a Cristina (Fernández de Kirchner) y tuviste un hijo. En tu cabeza, todo lo que pasa. Es una película, hay que hacer una película de Alberto (Fernández)”, dijo Urtizberea, y le preguntó quién le gustaría que sea el actor principal de ese hipotético film.

El Presidente soltó una carcajada y le contestó “Robert De Niro” a nivel internacional y “Mex” en la versión vernácula, momento en el que el conductor se levantó de su silla e hizo un gesto con las manos en “V”.

“Ayer Fabiola me decía, ¿no podés parar un minuto? Es que me levanté, tuve un desayuno, un almuerzo, y a las 5 vino gente. Así es la vida de un Presidente”, contó Fernández.

“Yo estoy todo el día pendiente”, remarcó, y resaltó que tiene el mismo teléfono celular “desde el año 1994″.

“Ayer me escribió un compañero del Chaco que no me conoce, alguien le dio mi teléfono. Me escribió en términos muy altivos. Yo le dije ‘si cambias el tono de la conversación podemos charlar’, todo por WhatsApp, y tuvimos una charla espléndida”, comentó.

Sobre el final de esa anécdota, el Presidente añadió: “Terminó entendiendo lo que yo le decía y yo terminé entendiendo su reclamo. Le dije: ‘mañana llego a Casa de Gobierno y me ocupo de lo que me estás planteando’”.

Consultado en relación a si prefiere su paso por la Presidencia o por la Jefatura de Gabinete, Fernández respondió haberla “pasado bien siempre”.

Según informó Télam, al finalizar la entrevista fue invitado por Urtizberea a su ciclo llamado FA, en el que distintos artistas, músicos y personalidades de la cultura se acercan a su casa a participar de una velada que se completa con música en vivo en su jardín, un programa transmitido por YouTube.