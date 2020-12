Agua, matriz productiva y educación, los ejes del Consejo del Gobernador

Mientras los ojos de todo el país seguían el debate en Diputados sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en Mendoza se reunió por primera vez el Consejo Económico, Social y Ambiental, en una jornada en la que se dejó claro que el agua, la educación y la matriz productiva serán ejes claves de debate. Esta fue una de las promesas del Gobernador en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa que logró concretar antes de fin de año.

En la primera sesión fue constitutiva se trataron los aspectos formales que tienen que ver con las presentaciones de los 84 miembros, el reglamento interno, la conformación de las comisiones y consejos regionales, y la elección del secretario técnico. Desde el Ejecutivo esperan que las sesiones plenarias comiencen en los primeros meses del año que viene.

Durante las presentaciones todos los representantes agradecieron la convocatoria y se mostraron optimista con respecto a la tarea futura. Además, algunos dejaron deslizar los temas que desde su sector son prioritarios, entre los que se destacaron la educación, matriz productiva y el agua.

El gobernador Rodolfo Suárez fue el encargado de dar las palabras de bienvenida e hizo foco en la necesidad de diálogo, debate y consenso para pensar los objetivos de Mendoza en el mediano y largo plazo. “Los intereses sectoriales tienen que estar, pero tiene que primar el bien común. No quiero influir sobre el Consejo pero creo que el primer tema debería ser cómo tener menos pobres en Mendoza”, indicó el mandatario. Además, adelantó que “cualquier ciudadano va a poder participar del Consejo a través de los medios electrónicos” y resaltó la participación de los exgobernadores que “pueden hacer grandes aportes desde su experiencia”.

En la gran mesa que se montó en forma de “U” en el auditorio Ángel Bustelo estuvieron casi todos los participantes, excepto algunos que estaban fuera de la provincia o que por razones de distancia no pudieron concurrir. De todas formas, los ausentes presenciales siguieron la sesión de forma remota. En esa lista estuvieron: los ex gobernadores José Octavio Bordón y Rodolfo Gabrielli, los intendentes peronistas Emir Félix y Roberto Righi, y los legisladores nacionales y ex mandatarios Alfredo Cornejo y Julio Cobos.

El Consejo

En total, el cuerpo consultivo está compuesto por 84 representantes de distintos sectores (partidos políticos, empresarios, académicos, industriales, profesionales, agrícolas, turísticos, entre otros), más el presidente Víctor Ibáñez y el vicepresidente Enrique Vaquié. Desde el Ejecutivo, esperan que las sesiones plenarias comiencen los primeros meses del año que viene.

Según la ley 9.240, la tarea principal del Consejo es dar respuesta a las consultas que reciba por parte del Ejecutivo o el Legislativo. Además, es un espacio de participación, debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social. La idea es que sesione por cinco años y el Gobernador tendrá la potestad de ampliar ese periodo por cinco años más.

El Consejo dará tres tipos de respuestas: mociones (votadas por unanimidad), recomendaciones (votadas por la mayoría de sus miembros) o sugerencias (votadas por una minoría). Cabe aclarar, que ninguna de estas será vinculante. Solamente serán documentadas por separado, distinguiendo los antecedentes, la valoración efectuada, las conclusiones y las opiniones.