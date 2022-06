Adriana García: “Hay que armar centros de educación superior en los cuatro oasis de la provincia”

El jueves próximo se definirá en elecciones quién sucederá al radical Daniel Pizzi al frente del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, después de dos mandatos consecutivos. Por segunda vez en la historia de la casa de altos estudios, lo sucederá una mujer, ya que las dos fórmulas que se presentan están lideradas por candidatas. La primera y única rectora había sido María Victoria Gómez de Erice, quien asumió en 2002.

En esta entrevista, Adriana García, candidata Compromiso universitario, explica cuáles son sus planes para el manejo de una universidad cuyo presupuesto equivale al de un municipio grande de Mendoza. Además habla de qué dejó la pandemia en materia educativa y cuál ha sido el papel de los partidos políticos en la conformación de la fórmula.

García es Licenciada en Historia, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Actualmente es docente en Teoría de la Historia, de Fundamentos de la Historia y de la Historiografía, de Práctica Profesional Docente I y de Historia de Mujeres y de Género. Ha encarado diversos programas y también ha sido distinguida por su trayectoria.

También fue secretaria académica de la universidad (2014-2018), cargo para el cual fue elegida por el propio Pizzi en su primer periodo.

-¿Qué hace competitiva a la lista de Compromiso Universitario?

-Muestra otro modelo de universidad, que no es inédito en la Universidad Nacional de Cuyo. Es un modelo que recupera políticas universitarias que a comienzos del siglo XXI se habían presentado pero en estos últimos años no siguieron su curso como era el tema de la virtualidad que se hizo presente en la pandemia.

-Da la impresión que para estudiar en la universidad hay que venir a la Capital ¿Se puede llevar más la UNCuyo a los departamentos?

-Eso fue una de las políticas que comenzaron en el 2002 con María Victoria Gómez de Erice y se continuó con Arturo Zomoza, y ese proceso hoy no está que es el de una universidad que esté en el territorio, el de armar centros de educación superior en los cuatro oasis y con currículums flexibles por tramos. Es decir que en los primeros años los alumnos estén en sus departamentos. Y después ya más maduros, en otro tramo, puedan venir a la ciudad.

Debate de candidatas a rectora de la UNCuyo, en las instalaciones de Señal U Esther Sánchez y Adriana García. Foto: Mariana Villa / Los Andes

-¿De quién fue la responsabilidad de que facultades y colegios hayan estado tanto tiempo cerradas? ¿Estuvo bien?

-No es lo mismo administración que gestión. Se administró pero no se gestionó. No se acompañó a las unidades académicas, (Pizzi) tendría que haber tenido políticas centralizadas y de acompañamiento. La universidad estuvo presente a medias porque esa educación remota de emergencia se implementó en las unidades académicas que lo pudieron hacer y que estaban preparadas para eso, como fue el caso de Filosofía y Letras. En Medicina y Odontología, su hospital escuela no dejó de atender y la sociedad no lo sabe. El ITU no cerró, está en el territorio y en los últimos años se abandonó la inversión en infraestructura. La pandemia puso en actos la realidad de la universidad y las posibilidades. Desnudó la falta de capacitación de docentes y no docentes, la falta de conectividad e infraestructura necesaria.

-Tienen de presupuesto lo mismo que un municipio, ¿se administra mal o es necesario más dinero?

-De ese presupuesto, cerca del 90% se destina a salarios y lo que resta es lo que se distribuye, y ahí está el problema, en la administración, con la complejidad de la universidad donde no basta y hay que buscar financiamiento con la vinculación de la sociedad, empresas pymes, organizaciones, gobierno provincial y gobierno nacional. Debe quedar muy claro que se vincule desde la soberanía y autonomía, con convenios, en los que la universidad aporte el recurso humano que se forma. También crear un centro de posgrados internacional para brindar a otros países, lo cual implica una tecnología de punta.

Adriana García, candidata para la UNCuyo.

-¿Los extranjeros deberían pagar cuota?

-No, partiendo de lo que dice la misma Constitución Nacional, imposible, somos una universidad nacional. No, de ninguna manera.

-¿La situación de la política partidaria Influye en lo que puede ser la elección universitaria?

-La universidad está inserta en la sociedad. En la historia, la universidad trató de reflejar lo que sucedía en la sociedad, en el armado de fórmulas, y no es ajena a la grieta. Por eso Compromiso Universitario busca superar eso. Miro la universidad ahora, no estoy pensando en lo que puede pasar en el 2023 ni a nivel provincial ni nacional, sino que nos concentremos en el modelo de universidad. Por eso quiero que defendamos la autonomía y eso se puede hacer con un Consejo Superior, un cogobierno fuerte que tenga mayor representación. Por ejemplo el ITU no tiene representación.

-¿Tuvo injerencia el Partido Justicialista en el armado de la fórmula?

-Siempre digo esto: que una persona tenga una afiliación por fuera de la universidad es legítimo. Ahora, que haga valer esa adhesión partidaria dentro de la universidad, no. Si no, no podemos levantar esa bandera de la autonomía. No puede pertenecer a un partido político o a un frente porque en la universidad conviven y es ahí donde se deben poner en juego los otros principios como la participación, la pluralidad y la diversidad. Hubo un debate interno para decidir la formula y nace en el seno de la universidad, y no es una fórmula impuesta desde afuera que sería lo más fácil. El hecho de que participen adhesiones políticas no hace a la determinación ni de la propuesta ni de la fórmula. Hay gente con cercanía al peronismo, pero siempre priorizando los intereses de la universidad.

-La fórmula del oficialismo tiene una decana del PJ (Ciencias Políticas), ¿existe esa misma convivencia dentro de Compromiso Universitario?

-Sí. Un ejemplo es el de Gustavo Zonana y Viviana Ceverino en Filosofía y Letras, ella es radical.

-¿Qué hará en su primer día como Rectora si es que resulta electa?

-La primera acción es revisar la estructura orgánica de gestión de la universidad que hoy está desfasada totalmente y convocar a todas las fuerzas para revisarla. Una de nuestras propuestas es darle mayor participación a quienes no lo tienen, o tienen poca como es el Personal No Docente.