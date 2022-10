A través de Anabel, Cristina Kirchner frenó el ascenso de militares propuestos por el Presidente

La vicepresidenta Cristina Kirchner le puso freno a otra propuesta del presidente Alberto Fernández. Se trata en este caso de un plan de ascenso de un grupo de militares, que fue modificado en la comisión de Acuerdos que conduce la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien tiene como líder a Cristina.

Según publicó Clarín, no sólo se frenaron ascensos, sino que se agregaron dos oficiales que no habían sido admitidos porque su orden de mérito era bajo, de acuerdo con el criterio de la Junta de Calificaciones del Ejército.

La decisión provocó reacciones en el Ejército y en la oposición política. Hay que recordar en este sentido que la comisión que preside Fernández Sagasti también paralizó el nombramiento del juez Daniel Rafecas como procurador general, luego de la propuesta de Alberto Fernández.

El oficialismo señaló que los expedientes enviados por el Presidente “quedaron en estudio” dentro de la comisión, aunque no hubo más precisiones. Son los casos del general de brigada Sergio Javier Pucheta, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, y del coronel Roberto Casares, titular de la División de Ejército 2, que tendrían familiares vinculados a la dictadura militar. Los otros militares cuyos ascensos quedaron en estudio son Pablo Luis Fal, Juan Alberto Mercatelli, Gustavo Daniel Otero, Ruben Daniel Algieri, Guillermo Dario Gomar, Maria Alejandra Freytes, Andrea Cristina Demarco.

Según la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, están “acostumbrados” a este tipo de manejos y acusaron a la Vicepresidente de no dar “ninguna explicación” por sacar nombres del ámbito judicial y de las Fuerzas Armadas.

Como contraparte, hubo militares promovidos por el Instituto Patria y el senador K Oscar Parrilli que no contaron con el impulso de la Junta de Calificaciones del Ejército, un órgano no vinculante del ministerio de Defensa. Uno de los casos es del teniente coronel Agustín Marcelo Rodríguez, ex jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Cristina, quien, según la oposición, incluso tiene causas judiciales abiertas por presunto manejo irregular de fondos.

También aseguran que el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, intercedió por el coronel Oscar Armelli con quien tiene un buen vínculo de su época de ministro de Defensa.

La misma situación se habría dado con tres con tres coroneles que fueron promovidos a generales: José María Martínez Rodríguez, Gustavo Rubén Fernández y Oscar Roberto Armanelli.