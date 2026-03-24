24 de marzo de 2026 - 11:18

A 50 años, "Nunca más": se pronunciaron oficialistas y opositores, pero no Alfredo Cornejo

Dirigentes oficialistas y opositores suman mensajes por Memoria, Verdad y Justicia, a excepción llamativamente del gobernador Alfredo Cornejo.

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Vigilia por el 24 de marzo. 

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Cultura Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe militar que instauró la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. Por la relevancia de la fecha, los gestos de la dirigencia política no pasan desapercibidos, tanto para recordar el horror del terrorismo de Estado como para poner en valor la vida en democracia.

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Desde temprano, varios dirigentes se hicieron eco. Minutos después de las 00, el titular de la UCR Mendoza y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, expresó: “Cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la verdad y la justicia”.

La memoria nos une y nos marca el camino para que nunca más el dolor sea parte de nuestra historia”, agregó con la proclama por Memoria, Verdad y Justicia.

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El exgobernador y actual senador nacional, Rodolfo Suárez (UCR), también se manifestó apenas iniciado el 24 de marzo. "El terrorismo de Estado, la violencia política y la ruptura del orden democrático no pueden tener lugar en nuestra sociedad", sostuvo.

"A 50 años del último golpe militar, reafirmamos una vez más: #NuncaMás", publicó en su cuenta de X, con una imagen adjunta del juicio a las Juntas Militares.

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Por su lado, el intendente Ulpiano Suárez publicó una impactante producción audiovisual que recorre distintos espacios emblemáticos que tiene la Capital: el paseo Julio César Strassera de avenida Mitre y Godoy Cruz; el paseo Memoria, Verdad y Justicia de la UNCuyo; el Cuadro 33 del cementerio de la Capital y la plaza San Martín.

“La memoria es un ejercicio que reafirma nuestra identidad en el presente y fortalece nuestra democracia hacia el futuro”, sostuvo el jefe comunal en su cuenta de Instagram.

Y completó: “Cuidar nuestra democracia y sus instituciones es una responsabilidad y una obligación para quienes la amamos. A 50 años de la última dictadura, decimos… ¡NUNCA MÁS!”.

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Los mensajes del Gobierno, sin la palabra de Alfredo Cornejo

Lo más llamativo es que el gobernador Alfredo Cornejo ni el Gobierno de Mendoza, con sus cuentas oficiales, se expresaron sobre el 24 de marzo. La conmemoración quedó a cargo del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, puntualmente.

De hecho, el ministro Tadeo García Zalazar fue el único miembro del gabinete de Cornejo en expresarse particularmente, a través de su cuenta de X.

“Recordar no es solo mirar al pasado. Es asumir, como sociedad, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir. #NuncaMás”, sostuvo el exintendente de Godoy Cruz con un escueto video que pide “Memoria, verdad y justicia”.

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El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, también compartió las actividades que lleva adelante su cartera que funciona bajo la órbita de García Zalazar.

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En contrapartida, la vicegobernadora Hebe Casado profundizó su línea cuestionadora y difundió el mensaje del gobierno de Javier Milei: “No hay memoria, verdad y justicia con la historia incompleta, con relatos parcializados”, manifestó.

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El peronismo convoca a marchar

El PJ Mendoza utilizó las redes sociales para convocar a sus militantes a marchar este 24 de marzo junto a los organismos de Derechos Humanos.

“A 50 años de la última dictadura militar, nos encontramos para mantener viva la Memoria por la Verdad y la Justicia. Concentramos en San Martín y San Lorenzo a partir de las 17 h”, señaló la publicación

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En tanto, la senadora Anabel Fernández Sagasti publicó una imagen en sus redes sociales con un texto del escritor Juan Solá y agregó: “Más que nunca, Nunca más”.

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