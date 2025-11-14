Volvieron a robar en el local de motos de 9 de Julio y Colón: un ladrón tiene 15 años

La concesionaria de motos ubicada en Colón y 9 de Julio , en plena Ciudad de Mendoza , volvió a ser blanco de un robo durante la madrugada de este viernes , a casi un mes del último ataque.

Según informaron fuentes policiales, el hecho de inseguridad ocurrió a las 3.45 cuando tres delincuentes forzaron la persiana, rompieron una vidriera del comercio del Centro y escaparon con una moto MT650 azul con gris y cuatro cascos.

Tras el aviso recibido por el 911 y con apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo , la Policía siguió el recorrido de los ladrones, quienes huyeron hacia el pasaje Lombardo , a pocos metros del local.

Uno de los sospechosos es un adolescente de 15 años (inimputable) , quien fue finalmente detenido en inmediaciones de España y Pedro Molina , donde también se logró recuperar tres de los cuatro cascos sustraídos.

La Policía realizó un amplio patrullaje para localizar a los otros dos involucrados, sin resultados hasta el momento.

El robo se concretó casi un mes después del hecho del 15 de octubre, cuando tres delincuentes ingresaron a la misma concesionaria de motos tras forzar los accesos con una barreta y se llevaron cuatro motocicletas 0 km. En esa oportunidad, no lograron ponerlas en marcha y abandonaron tres de ellas a pocos metros, escapando únicamente con una.

Enojo de la ministra de Seguridad y pedido para bajar la imputabilidad

A través de su cuenta en la red social X, la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, cuestionó al Poder Legislativo y le pidió avances en la baja de la ley de imputabilidad.

"Un menor de 15 años volvió a atacar el comercio de motos de calle Colón. Si bien se logró la detención, el sentimiento de impunidad nos atraviesa y hiere. Vamos a reforzar aún más la Ciudad, pero necesitamos que el Congreso avance en la actualización de la ley de imputabilidad", dijo la funcionaria en referencia a la edad del detenido por el hecho.

En Argentina, un menor es inimputable penalmente si tiene menos de 16 años. Entre los 16 y 18, son imputables pero solo por delitos graves con penas de prisión que superen los dos años.

En 2021, el mendocino Luis Petri, por entonces diputado nacional de la UCR, presentó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Nunca se trató en el recinto.