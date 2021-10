Video: patovicas golpearon brutalmente a un chico de 19 años en un boliche de Ciudad

Un joven de 19 años denunció en las redes sociales haber sido golpeado brutalmente por los “patovicas” de un boliche del Ciudad que lo abandonaron, desmayado, en la puerta del local.

El hecho se produjo en la madrugada del lunes, a las 3, en el boliche Praga, ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Ciudad y sus amigos y conocidos de la víctima, viralizaron el video en las últimas horas.

Los dueños del local nocturno también se expresaron por las redes, admitiendo los hechos e informaron que han despedido al personal implicado, al tiempo que dicen estar dispuestos a ponerse a disposición de la familia de la víctima.

Según los denunciantes el joven agredido, Valentín Suarez, fue con sus amigos al boliche y cuando ingresó al sector VIP, tuvo algún desencuentro con algunos concurrentes. En esa situación, irrumpieron los patovicas del lugar que habrían sujetado del cuello al chico y lo habrían golpeado de forma brutal en la cara y en distintas partes de cuerpo.

Luego lo tomaron y lo sacaron del lugar y lo dejaron desvanecido, en la vereda, sin darle ningún tipo de asistencia médica.

“Así acababan de acostar a mi amigo. No lo puedo creer”, dice el amigo de Valentín en el video que grabó y en el cual se escucha a los patovicas decir de forma amenazante “tomatela de acá” y “qué pasó, qué pasó”.

“El lunes a las 3 de la mañana, en Praga me agarraron 5 patovas y me re cagaron a piñas entre todos. Todo fue con la excusa de que estaba “peleando” o algo similar, cuídense si van a ese lugar con los que tienen como seguridad y que sepan que no es la 1 ni última vez que pasa”, se expresó en la redes el agredido.

Agregando que “todo fue supuestamente porque estaba peleando con dos chabones re duros que al parecer eran amigos de los patovicas. Después de eso me sacaron entre 3 por el cuello y brazos y abajo me pegaron por todos lados”.

“El tema es que se cuiden si van a ese lugar con los idiotas que tienen como seguridad y que sepan que no es la 1 ni última vez que van a seguir pasando cosas así en ese lugar. Así fue como me dejaron por más de 3 minutos en la calle estos hijos de puta”, sostuvo la víctima.