1 de julio de 2026 - 21:04

Ataque: un comerciante le pidió a un grupo que dejaran de discutir fuera del kiosco y se lo destrozaron

Ocurrió en Merlo, Buenos Aires. El ataque quedó registrado en video por las cámaras de seguridad, pero los malvivientes todavía no fueron identificados.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un kiosquero de Merlo sufrió un violento ataque tras pedirle a un grupo de personas que abandonara la vereda de su comercio porque se estaban peleando. Como respuesta, estos malvivientes empezaron a tirarle piedras y a patear el frente del local hasta destrozar los vidrios.

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La agresión ocurrió minutos después de las 7 de la mañana, sobre la avenida Gómez Fretes al 4400, en la provincia de Buenos Aires. Toda la secuencia quedó registrada en video por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo actuó el grupo durante varios minutos.

Video: así fue el ataque a un comerciante

Según trascendió, los agresores habían comprado bebidas en el kiosco y se quedaron en la vereda mientras las consumían. En un momento comenzaron a pelearse entre ellos y el comerciante les pidió que siguieran la discusión en otro lugar, porque impedían que la gente se acercara.

Sin embargo, los involucrados en vez de irse reaccionaron contra el dueño del local. En las imágenes publicadas por el comerciante se observa al menos a dos hombres y dos mujeres tirando piedras y golpeando con patadas los ventanales del negocio.

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Tras provocar importantes destrozos, el grupo escapó del lugar. El comerciante, por su parte, tuvo que reemplazar todos los vidrios dañados. En primer lugar, por cuestiones de seguridad para proteger el local, pero también por las bajas temperaturas.

De acuerdo con la información difundida por eltrece, los agresores no regresaron al comercio desde el ataque, mientras las imágenes de las cámaras podrían ser clave para intentar identificarlos.

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