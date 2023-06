Video: la mamá de Cecilia Strzyzowski acusó al padre de estar vinculado al clan Sena y cobrar por dar entrevistas

Luego de que Miguel Strzyzowski, padre biológico de Cecilia, la joven desaparecida a principios de junio en Chaco, rompiera el silencio para pronunciarse sobre el presunto asesinato de su hija, Gloria Romero, su mamá, lo acusó de “aparecer después de 24 años” y utilizar la muerte de su hija para su propio beneficio. El hombre dio una serie de entrevistas donde pidió que “los culpables paguen”.

Romero afirmó en una serie de videos publicados en Instagram: “Él no es el padre, es solamente el padre biológico. Porque en 24 años jamás estuvo presente ni económicamente ni emocionalmente”. Además, reveló información sorprendente al afirmar que su expareja tiene una relación directa con la familia Sena: “He averiguado que tiene relación directa con la familia Sena y que tiene arresto domiciliario por lavado de activos”.

Romero acusó a Miguel Strzyzowski de lucrar con la muerte de su hija, alegando que Strzyzowski está cobrando dinero a cambio de conceder entrevistas sobre el trágico suceso. La indignación de la madre se hace evidente al recalcar que: “Este hombre salió a pedir plata por la hija. Ahora se acuerda que tiene una hija porque está muerta y porque hubo un negocio”.

“Me rompí el c.. criando a mis hijas solas y ahora este ser nefasto va a venir a ensuciarla. Por favor les pido, si me respetan un poco no le den cámara”, cerró.

QUÉ DIJO MIGUEL STRZYOWSKI, PADRE DE CECILIA:

En diálogo con la agencia de Noticias NA el hombre dijo: “Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Como están diciendo que le hicieron eso de cortarla y no puedo pensar eso” y agregó “no puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen”.

“Por mi problema de salud, no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos”, explicó sobre su ausencia. Sin embargo, a los pocos días de conocerse el caso de Cecilia, Miguel se mantuvo en contacto con Patricia Acuña, hermana de Marcela.

Según detalló respecto de su vinculación con el clan Sena -al que afirmó “no tenerle miedo”- el hombre conocía a la hermana de la imputada desde la escuela secundaria. Tras la desaparición de la joven, Miguel se contactó con Patricia y ella trató de convencerlo de que Cecilia se encontraba en el sur del país. Con el pasar de los días, y ante la insistencia del hombre, la mujer accedió facilitarle una reunión con Marcela Acuña, pero el 7 de junio las mujeres comenzaron a ignorar sus mensajes. La madre de César fue detenida dos días más tarde.

En tanto, el padre de la joven reiteró que habla “una o dos veces al día con la mamá” de Cecilia. “No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”, remarcó. Al respecto del pedido de justicia por la joven, su padre transmitió un desesperado pedido: “Necesitamos encontrar algo de ella, por lo menos, algo para poner en una cajita, para poder decir acá está.