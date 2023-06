El duro pedido del padre de Cecilia Strzyzowski: “Necesitamos encontrar algo de ella, por lo menos para poner en una cajita”

Miguel Strzyzowski, padre biológico de Cecilia, la joven desaparecida a principios de junio en Chaco, rompió el silencio para pronunciarse sobre el presunto asesinato de su hija. En diálogo con medios nacionales, el hombre que perdió contacto con Strzyzowski tras separarse de su madre, apuntó contra los imputados y pidió que “paguen por lo que le hayan hecho”.

Hace 20 años, Miguel y Gloria Romero, padres de Cecilia Strzyzowski se divorciaron. Desde ese entonces, el hombre perdió contacto con sus hijas. Sin embargo, ante la desaparición de la joven de 28 años el pasado 2 de junio, Miguel reveló que fue Romero quien se comunicó con él.

“Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Como están diciendo que le hicieron eso de cortarla y no puedo pensar eso”, confesó en diálogo con la agencia de noticias NA. Y agregó: “No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen”.

Por el presunto femicidio de Cecilia, su pareja, César Sena, y los padres de este, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, se encuentran detenidos junto a otros cuatro sospechosos. Quienes representan a la familia de la joven son los abogados Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando. Fueron los letrados los que autorizaron a Miguel a hablar por primera vez el domingo 19 de junio.

“Por mi problema de salud, no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos”, explicó sobre su ausencia. Sin embargo, a los pocos días de conocerse el caso de Cecilia, Miguel se mantuvo en contacto con Patricia Acuña, hermana de Marcela.

César Sena junto a su padre Emerenciano Sena y su madres Marcela Acuña. Foto: web

Según detalló respecto de su vinculación con el clan Sena -al que afirmó “no tenerle miedo”- el hombre conocía a la hermana de la imputada desde la escuela secundaria. Tras la desaparición de la joven, Miguel se contactó con Patricia y ella trató de convencerlo de que Cecilia se encontraba en el sur del país. Con el pasar de los días, y ante la insistencia del hombre, la mujer accedió facilitarle una reunión con Marcela Acuña, pero el 7 de junio las mujeres comenzaron a ignorar sus mensajes. La madre de César fue detenida dos días más tarde.

En tanto, el padre de la joven reiteró que habla “una o dos veces al día con la mamá” de Cecilia. “No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”, remarcó. Al respecto del pedido de justicia por la joven, su padre transmitió un desesperado pedido: “Necesitamos encontrar algo de ella, por lo menos, algo para poner en una cajita, para poder decir acá está.

En otro punto de la entrevista, Miguel recordó a Cecilia, quien según Gloria, era muy parecida a él. “Era mi bebé, era la ‘Yeye’. Saltaba, cantaba, era mi retrato”, expresó con notable tristeza.

Hacia el final, subrayó que, junto a Gloria, intentan que “se haga justicia” y le pidió a la máxima autoridad nacional, Alberto Fernández, y al actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich “que no haya más Cecilias. Que traten de que se termine este tipo de cosas”.

