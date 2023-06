Civilización y barbarie en el siglo XXI: el norte en llamas

“Sombra terrible de Facundo voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos. Tú posees el secreto: ¡revélanoslo!” Domingo Faustino Sarmiento. “Facundo”

En estos días, el kirchnerismo apareció desnudo de toda desnudez en el norte argentino, invocando la sombra terrible de Facundo para mostrarse tal como es y para mostrar lo que desea ser.

El Chaco es la anatomía más perfecta (junto a Formosa y sin olvidar a Santa Cruz donde todo empezó) del modo en que Argentina entró al siglo XXI reivindicando al caudillismo feudal como una especie de guevarismo rural pero de rancia estirpe conservadora, más bien reaccionaria. Tanto que hasta el mismo Facundo se horrorizaría de ver quiénes se reivindican como sus herederos. La tragedia devino farsesca pero brutal, ya que hoy a los muertos no se los degüella, sino que se los incinera y tritura.

Jujuy es, en cambio, lo que el kirchnerismo desea ser en caso de perder las elecciones nacionales. Allí se experimentó esta semana de modo absolutamente planificado, como si se tratase de un laboratorio local. el golpismo anticipado disfrazado de insurrección.

Lo dijo con todas las letras, el diputado Eduardo Valdés: “Si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy”. Aclarando que sólo el actual oficialismo “garantiza la paz social”. Eso es mucho más que una amenaza, es golpismo explícito, es reconocer que lo que hicieron en Jujuy lo quieren hacer en todo el país. Habrá que ver si les da el cuero y si el pueblo se los permite.

Tanto los fuegos ardientes de los piromaniacos en Jujuy como las pulsiones criminales del poder en Chaco no hacen más que confirmar que en la Argentina la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie está más viva que nunca. Que algunas aprendices de brujo la han “evocado” no para tratar de entender “la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo” como anhelaba en gran sanjuanino, sino para reconstruir la barbarie que nunca desapareció del todo de la Argentina y siempre está dispuesta a volver si los aprendices de brujos aprenden a convocarla.

Dos años atrás, el 30 de mayo de 2021. en una nota que podría ser el prólogo o el contexto de ésta, tratamos de explicar la barbarie posmoderna que el peronismo del siglo XXI, o sea el kirchnerismo, introdujo en las venas abiertas de la República. Reproducimos los párrafos centrales.

*******************************

El kirchnerismo quiere expresar la ideología revolucionaria de los 70 puesta al servicio de la manutención de una sociedad decadente en el siglo XXI. Con un éxito impensado de supervivencia y con un fracaso impensado en transformación social.

En síntesis, estamos viviendo en pleno socialismo del siglo XXI a la Argentina, esa mezcolanza de la vieja adoración por la barbarie que expresaba Facundo Quiroga, del peor peronismo de los 50 y de la sublevación de izquierda contra Perón de los 70.

De tanto en tanto, la sociedad argentina se cansa de meramente sobrevivir y opta por otra cosa, por una esperancita de cambio y vota algo distinto. Pero entonces el kirchnerismo se alza con toda su voluntad de poder, no sólo para atacar al nuevo gobierno no peronista que asume, sino sobre todo para impedir que realice cualquier cambio significativo, ya que ese es el ambiente donde crecieron y prosperaron magníficamente bien los gobiernos K a pesar de que el país ha ido decreciendo y decayendo de modo permanente y progresivo.

Mientras dentro del peronismo no se cambie esa lógica, y mientras fuera del peronismo no tengan una voluntad de poder similar a la del peronismo para cambiar esa lógica, nada será posible.

No es fácil, nada fácil pelear contra esa metodología que se ha mimetizado con el país. Que en gran medida expresa a un país con fachada civilizada pero con interior bárbaro que es lo que siempre fue la Argentina y aún hoy sigue siendo.

*********************************

A dos años de escritas dichas palabras, nada ha cambiado, más bien todo ha empeorado. Antes le hacían la vida imposible a los gobiernos no peronistas que gobernaban, hoy se lo hacen aún antes de que gobiernen y sin saber ni siquiera si ganarán. Pero quizá sea más señal de impotencia y de desesperación que de fortaleza porque temen perder el statu quo actual que los ha convertido en las únicas personas exitosas de un país al que estrellaron contra un muro. Algo que no les importa mientras sigan siendo exitosas. Aunque para ello tengan que convocar primero a Alberto Fernández, y ahora a Sergio Massa, los dos camaleones oportunistas más grandes del país con la esperanza de ver si siguen convenciendo incautos.

Por estos días el Chaco, como expresión del norte gobernado por bárbaros o sea por ellos, les explotó en la cara cuando el jefe del paraEstado aliado con el gobierno de Capitanich, Emerenciano Sena, cometió un asesinato frente al cual decenas de miles de chaqueños, que nunca ignoraron que Sena y Capitanich son políticamente lo mismo, salieron en paz suprema a exigir justicia. Y en lo que podría considerarse una pueblada electoral, le dieron un golpe feroz al caudillo feudal de la provincia que hasta ahora los mantenía sometidos.

Como con los Saadi de Catamarca durante la presidencia de Menem que encubrieron a los asesinos de María Soledad Morales, como con Rovira en Misiones durante la presidencia de Néstor Kirchner, donde un pueblo convocado por un noble sacerdote impidió la eternización en el poder del bárbaro caudillo... otro caudillo bárbaro, ahora en el Chaco, vio alterada su impunidad absoluta por los reclamos pacíficos de los sedientos de justicia y verdad, que quizá no vencerán todavía definitivamente a tanta maldad enquistada en el poder, pero empiezan. Los humildes de corazón siempre están empezando y nunca dejarán de hacerlo. Porque ni las ideas ni los valores se matan.

Fue tan profundo lo que aconteció en el Chaco, fue tan expresivo de un modo de hacer política que el kirchnerismo ha extendido a casi todo el país y fue tan fenomenal la reacción popular, que al poder todo eso se le hacía intolerable. Entonces tenía que rápidamente tapar esa Argentina que no quería que los argentinos vieran, por otra Argentina que obedece a su modus operandi de entender la lógica del poder. Para eso practicaron el golpismo anticipado en Jujuy, la tierra donde -como los Sena en Chaco- Milagro Sala creó también un paraEstado al que la entonces presidenta Cristina Kirchner fortaleció hasta lo indecible pasando por encima del mismo gobierno peronista de Jujuy.

Esta vez, los que quedan de las huestes de Milagro Sala junto a las melancolías insurreccionales de la izquierda demodé, recibieron instrucciones del gobierno nacional que llevó a su secretario de derechos humanos (?¿¡!), Horacio Pietragalla, a Jujuy para organizar la supuesta revolución. Creyéndose estar en épocas del Cordobazo o del Mendozazo, quemaron autos, tomaron por asalto la legislatura y arrojaron más piedras que en Buenos Aires cuando el kirchnerismo a fines de 2017 intentó destituir al gobierno de Macri, apenas éste ganó de forma aplastante las elecciones legislativas.

En Jujuy se juntaron esta semana todos los fantasmas del pasado, los herederos de los montoneros de los años 70 del siglo XX que quieren ser herederos de los caudillos montoneros del siglo XIX. Un déjà vu fenomenal. Lo del setentismo es la ideología de este gobierno, pero su intento de revivir al Facundo es ridículo, patético, ahistórico.

Como se vio esta semana, aún llegando al gobierno otras propuestas, no será fácil luchar contra la nueva invasión de los bárbaros. Como no le fue fácil a los convocados durante la primavera árabe para luchar contras sus despotismos orientales. Pero la primavera existió. Como en la Argentina a la barbarie se le enfrentaron el obispo Piña, la monja Pelloni, los papás de María Soledad Morales, de Cecilia Strzyzowski y de tantas otras víctimas del poder absoluto. Ellos son la avanzada de la civilización en territorios de la barbarie, contra todos los que adoptando la ideología del Facundo han tribalizado el norte argentino. Como faroles dispersos en el campo cuando aún no amanece, las instituciones de la civilización encarnadas en un puñado de mujeres y hombres justos, siguen luchando contra los caudillos de la barbarie.

Y no son pocos. Los que sí son pocos son los violentos que apenas expresan minorías intensas, mientras que el pueblo en las calles o en las urnas se cuenta por decenas de miles. Sobre todo cuando con su ruidoso silencio hace temblar los castillos amurallados donde ejercen el poder los señores feudales de esta nueva Edad Media a donde hicieron retroceder gran parte de este hermoso país.

En fin, como en la primavera árabe que no alcanzó a imponer el cambio de sistema, faroles dispersos en el campo de la institucionalidad van hiriendo de a poco esa Argentina bárbara y quedan como hitos para algún día alcanzar la definitiva modernidad de esa parte de la Argentina sumida aún en las tinieblas de la opresión con el apoyo cómplice de un gobierno nacional desastroso e irresponsable.

Por eso, más importante que la rutina de la elección de los candidatos presidenciales, por estos días el país profundo miró hacia el norte y vio violencias ancestrales sin igual, pero junto a ellas marchas de paz, justicia y verdad junto a contundentes puebladas electorales. Dos fotos de dos países. Que hoy, más que civilización y barbarie, expresan la Argentina del pasado que algunos hacen revolcar en sus tumbas, contra la Argentina del futuro que no vive en los cementerios, sino en los hospitales donde además de curar las heridas que todos los días le infringen los poderosos, también espera el nacimiento de sus hijos, los que cambiarán definitivamente esta Argentina a la que tanta veces mataron pero que sin embargo sigue aquí, resucitando.