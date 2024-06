A un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña escribió una carta y se comparó con Cristo y el Che Guevara

El domingo 2 de junio se cumplió un año del asesinato de Cecilia Strzyzowski , un crimen que conmocionó al país no solo por su brutalidad, sino también por la estrecha relación entre los Sena y Jorge Capitanich , ex gobernador.

Marcela Acuña, detenida y acusada de partícipe necesaria en el femicidio, escribió una carta desde la cárcel, donde denunció hostigamiento y comparó su situación con la de Cristo y el Che Guevara.

Cecilia Strzyzowski (28) junto a su pareja César Sena (19), a quien se le atribuye la autoría del femicidio. Facebook.

En su carta, Acuña expresó que ella, su esposo Emerenciano Sena y su hijo César son hostigados para que se suiciden y criticó las condiciones de su detención: “09/06/24 se cumple un año que estamos privados de libertad. Aislados, torturados física y psicológicamente hostigados, sin ningún tipo de comunicación con el exterior, incomunicados con suma crueldad, donde se sobrepasa continuamente y diariamente cualquier ley que sea a favor de los que estamos atravesando este cautiverio, que de manera digitada desde el poder político, evitan que pueda abrazar a mi hijo y compañero (César-Emerenciano)”.

Acuña también culpó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de utilizar el caso para estigmatizarlos políticamente. “No solo es triste y doloroso estar presa siendo inocente, sino que, al pensar lo que están haciendo mientras arman y gobiernan con esta causa policial, es doblemente triste”, afirmó en su carta de dos hojas.

La carta completa de Marcela Acuña a un año del femicidio de Cecilia.

En una declaración sorpresiva se comparó con figuras históricas y religiosas: “Hay un prejuicio social, de parte de la sociedad, basado en la ignorancia, sobre nuestras detenciones, pero si hay algo que no perdí es la fe y mis sentimientos de amor y solidaridad. Me veo en Cristo, acusado y crucificado injustamente; en Ernesto Guevara, fusilado por sus ideas y lo que significaba; me veo en María, madre de Dios, quien vio y sufrió el padecimiento y la humillación de su hijo cargando la cruz y después crucificado. Cómo no verme en ellos, entre tanta injusticia e hipocresía por parte del poder político, que reina con la mentira y la crueldad. ¡Dios se apiade de ellos!”.

En otro párrafo, Acuña hizo referencia al femicidio llamándolo “caso”, minimizando la gravedad del crimen: “Nadie más que nosotros quiere justicia, no solo en el ´caso´ que nos tiene presos indebidamente, sino también en que dejen de privarle la alimentación a niños y adultos que comían solo en comedores y que hoy están abandonados”.

César Sena junto a su padre Emerenciano Sena y su madres Marcela Acuña. Foto: web

Acuña cerró su carta denunciando la “injusticia” de su detención: “Pasó un año de nuestra detención y la impunidad sigue, indudablemente es normal para determinados poderes tener personas inocentes presas. No es normal. Cómo y por qué estamos presos es una degradación de lo humano y obviamente transitamos una INJUSTICIA que no se analiza. Hay poderes que quieren que sea normal lo que atravesamos, en una lógica parecida a lo que pasó con Santiago Maldonado, culpándolo a él de su muerte cuando en realidad fue asesinado”.