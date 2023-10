Video: cinco albañiles agredieron a un hombre que se había quejado por los ruidos molestos

Detuvieron a cinco albañiles que agredieron a un hombre que se había quejado por los ruidos que producían mientras trabajaban en la obra. El ataque quedó grabado en varios videos que, posteriormente, sirvieron de prueba para la víctima.

Ocurrió cerca de las 8.30 de la mañana del viernes, en el barrio Hipódromo de La Plata. Elías Yañez se acercó para hablar con los trabajadores, pero estos reaccionaron de forma violenta.

“Me desperté muy temprano por los golpes que estaban dando a mi pared. El ruido era muy fuerte, con mazas, máquinas. Me acerqué a preguntarles a los albañiles si estaba la dueña, que quería hablar con ella, y me respondieron de manera agresiva”, contó.

“Entre insultos, se vinieron directamente hacia mí. Yo iba caminando en retroceso tratando de alejarlos de la zona donde está mi casa - detalló el agredido-. Después comenzaron a golpearme sin mediar palabra, mientras uno me mostraba un cuchillo e intentaba apuñalarme”, explicó en una entrevista para Todo Noticias.

“Estaba tirado y lo único que pensaba era en mi hijo, que estaba viendo todo desde arriba. Deseaba que no baje, porque podían haberle pegado a él también”, agregó el hombre de 37 años.

Tras la agresión, la esposa llamó a la Policía y pocos minutos después los uniformados llegaron al lugar. Al ver a los uniformados, los albañiles se atrincheraron dentro de la casa donde trabajaban y empezaron una discusión con los agentes.

No obstante, los policías lograron controlar la situación y los cinco agresores fueron detenidos y acusados de “lesiones leves, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad”.

