Van a juicio dos personas que no le permitieron ingresar a Córdoba al padre de Solange Musse

Dos personas que se desempeñaban en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Córdoba y no le permitieron ingresar a Córdoba al padre de Solange Musse, que iba a visitarla porque padecía cáncer, van a juicio oral.

Así lo determinó el Juzgado de Control de la localidad cordobesa de Huinca Renancó, a cargo del magistrado Claudio Mazuqui.

Los dos acusados son Eduardo Javier Andrada y Analía Elizabeth Morales, quienes están acusados del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, detalla Noticias Argentinas.

Ambos acusados no le permitieron a Pablo Musse, padre de Solange, el ingreso a Córdoba: el hombre se dirigía a Alta Gracia desde la provincia de Neuquén el 15 de agosto de 2020.

La resolución también indica que se debe investigar al ex presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios nacionales para determinar si cometieron algún delito en el marco de todas las restricciones que estaban vigentes en la pandemia por coronavirus.

Musse había pedido los permisos al COE para poder viajar desde Neuquén hasta Alta Gracia, donde su hija estaba por empezar un nuevo tratamiento de quimioterapia.

Para entrar a Córdoba, el hombre tenía que hacerse un hisopado 48 horas antes al viaje; pero según explicó, no pudo hacerlo por el elevado costo y porque los testeos no tenían cobertura del sistema público de salud si la persona no presentaba síntomas.

Musse salió desde Neuquén y cuando llegó a la localidad de Huinca Renancó, ubicada al sur cordobés, le realizaron un hisopado que dio un resultado “dudoso”, y por ello se le prohibió el ingreso a la provincia.

Las autoridades lo obligaron a volver a Neuquén sin frenar en ningún momento del recorrido y hasta que salió de Córdoba fue escoltado por ocho patrulleros.

Unos pocos días después, la salud de Solange, que tenía 35 años, empeoró y murió el 21 de agosto sin poder despedirse de su padre.

