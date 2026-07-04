4 de julio de 2026 - 11:17

Tres personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono en Luján de Cuyo

Dos mujeres y un hombre debieron ser asistidos por personal del SEC luego de sufrir descomposturas y dificultades respiratorias. La familia se estaba calefaccionando con braseros.

Tres personas fueron hospitalizadas por intoxicación por monóxido de carbono en Luján de Cuyo

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Los Andes | Redacción Policiales
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Por Redacción Sociedad

Según informaron fuentes policiales, a las 4:47 de la madrugada una de las víctimas llamó al 911 solicitando presencia policial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) alertando que los habitantes que se encontraban en la casa se sentían descompuestos.

Se trata de una mujer de 50 años, otra de 44 y un hombre de 49 quienes habían calefaccionado su vivienda con brasas y, luego de varias horas, comenzaron a sentir malestares y a presentar dificultades respiratorias.

Una familia fue hospitalizada por intoxicación de monóxido de carbono en Luján

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Desde el CEO se dispuso el desplazamiento del personal especializado. Al llegar al domicilio, personal del SEC examinó a las víctimas y diagnosticó "intoxicación por monóxido de carbono".

Rápidamente, fueron trasladadas hasta el hospital Regional de Luján, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lujan de Cuyo.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Ante la ola polar que atraviesa la provincia, las autoridades recuerdan que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, por lo que resulta imposible detectarlo sin dispositivos específicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • No utilizar braseros, hornallas ni el horno para calefaccionar ambientes.
  • Mantener siempre ventilados los espacios cerrados.
  • Verificar periódicamente el estado de calefactores y artefactos a gas.
  • Ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o pérdida de conocimiento, salir inmediatamente al aire libre y solicitar asistencia médica.

Las autoridades insisten en extremar las medidas de prevención, ya que durante los períodos de bajas temperaturas aumentan significativamente los casos de intoxicación por monóxido de carbono.

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