Ataque de "viuda negra": prisión preventiva para la acusada de matar a un empresario vinculado a Martín Menem

La Justicia procesó con prisión preventiva a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, acusada de asesinar al empresario Diego Antonio Osorio Peñaloza , de 46, mediante la presunta administración de una sustancia con efectos sedantes para luego robarle dinero y otros objetos. Peñaloza era socio y amigo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

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La investigación sostiene que el hecho ocurrió entre la madrugada del 6 de junio y el mediodía del 7, cuando la víctima fue hallada sin vida en su vivienda del barrio porteño de Caballito. La principal sospechosa ya era investigada por otros episodios con la modalidad conocida como "viuda negra".

Olmedo figuraba en al menos tres expedientes judiciales vinculados con robos en los que las víctimas habrían sido drogadas antes de sufrir el robo de sus pertenencias. De acuerdo con la investigación, la mujer acostumbraba utilizar sombreros tipo "piluso" o distintas pelucas para dificultar su identificación.

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Los investigadores también tomaron como elementos de identificación un tatuaje ubicado debajo de la clavícula , su contextura física, la ropa que utilizaba y la forma en que se desplazaba. Esos rasgos aparecieron en diferentes actuaciones judiciales iniciadas durante abril y junio de este año.

Sin embargo, su detención se produjo en el marco de una causa mucho más grave: el homicidio del empresario Diego Antonio Osorio Peñaloza , gerente general de la empresa Gentech y socio y amigo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Martín Menem en Cámara de Diputados Gentileza NA

El procesamiento por homicidio

Según el procesamiento dictado por la jueza Paula González, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, la acusada habría provocado la muerte del empresario para apoderarse del dinero y otros bienes que se encontraban en el departamento.

La magistrada le imputó "el haber dado muerte a Diego Antonio Osorio Peñaloza mediante el suministro de algún tipo de sustancia, medicamento o somnífero en proporciones no adecuadas para su estado de salud, con el objeto de apoderarse de elementos de valor que se encontraban en el interior de su domicilio".

El cuerpo del empresario fue encontrado cerca del mediodía del domingo 7 de junio por un amigo que decidió acercarse hasta el departamento después de más de un día sin obtener respuesta a sus llamados ni mensajes.

Cómo encontraron la escena

Osorio Peñaloza estaba recostado sobre su cama y vestía únicamente ropa interior. En el living permanecía su teléfono celular, un Samsung S25 Ultra, mientras que sobre otra mesa había una caja metálica gris abierta, vacía y con la llave colocada.

Familiares y allegados explicaron que esa caja normalmente permanecía escondida en otro lugar de la vivienda y que allí el empresario guardaba sus ahorros. Según declararon, ese dinero tenía como destino ayudar económicamente a integrantes de su familia que residen en Venezuela.

La reconstrucción de las últimas horas de la víctima

La investigación logró reconstruir los movimientos del empresario desde la noche del viernes 5 de junio. Tras finalizar su jornada laboral, Osorio Peñaloza se reunió con un amigo en su departamento y, más tarde, ambos se dirigieron al domicilio de Martín Menem, a quien la víctima conocía por su actividad en la empresa de suplementos deportivos.