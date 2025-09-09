9 de septiembre de 2025 - 22:05

Trasladaron de pabellón a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata: las razones

Tras explotar el escándalo, la exvedette aseguró que “su madre es inocente” y pidió dejar de ser el foco mediático, aunque afirmó que “está acosumbrada”.

Ayelén Paleo﻿ junto a su madre.

Ayelén Paleo﻿ junto a su madre.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Ayelén Paleo, nuevamente en el centro de la polémica tras la gran repercusión a partir de la dentención de su madre y aseguró que  se cuelgan de mí.

"Se cuelgan de mi": Ayelén Paleo se refirió a la inocencia de su madre y pidió dejar de ser foco mediático

Por Redacción Espectáculos
entre las denuncias de trata y una separacion: ayelen paleo revelo el duro momento emocional que vive

Entre las denuncias de trata y una separación: Ayelén Paleo reveló el duro momento emocional que vive

Por Redacción Espectáculos

La noticia fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde explicó que el movimiento dentro del penal estuvo rodeado de un fuerte hermetismo. Según señaló, el cambio se habría dado como una medida preventiva.

“Ustedes saben que la mamá de Ayelén Paleo continúa detenida y en las últimas horas sucedieron cosas que voy a pasar a contar”, introdujo Etchegoyen al abordar el tema en su programa. El conductor agregó que consultó por los motivos de la decisión, aunque no obtuvo precisiones: “Tenían miedo que le pase algo. Pregunté si quisieron atentar contra la integridad física y no me responden esto”.

Embed - Trasladaron de pabellón a la mamá de Ayelén Paleo: “Tuvieron que cambiarla de celda”

La información también fue reforzada por el periodista Carlos Monti, mientras que Etchegoyen insistió en que Rodríguez no solo cambió de celda, sino también de pabellón. Finalmente, el comunicador cerró con la expectativa sobre el futuro inmediato: “En las próximas horas se verá si sigue detenida o la liberan después de haber estado casi quince días presa”.

En los últimos días, Ayelen Paleo salió a hablar tras el escándalo que involucra a su madre y aseguró que “es inocente”. Además, pidió dejar de ser foco mediático, mientras que lo primordial para ella es que su “mamá termine libre de la detención”. Con respecto a la repercusión, manifestó que “está acostumbrada”.

La exvedette también lanzó una dura respuesta a quienes la critican por la repercusión. “No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, sentenció Paleo, asegurando que no necesita de los medios para vivir y que actualmente se dedica a la industria de bienes raíces.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el partido bonaerense de Tandil.

Trascendió el video del crimen de Milagros Quenaipe, apuñalada a la salida de un boliche en Tandil

Por Redacción Policiales
Conductor de app atropelló a un ciclista, se bajó para correr el cuerpo y luego escapó

Impactante video: conductor de app atropelló a un ciclista, se bajó para correr el cuerpo y luego escapó

Por Redacción Policiales
Ocurrió un accidente vial en la provincia de Corrientes. Un camión volcó y el conductor murió tras quedar atrapado por el impacto del choque y posterior incendio. 

Volcó y se incendió un camión: el chofer murió calcinado tras quedar atrapado en la cabina

Por Redacción Policiales
Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Choque fatal en Maipú: un motociclista murió tras ser embestido por un auto que se quedó sin frenos

Por Redacción Policiales