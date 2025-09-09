Trasladaron de pabellón a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata: las razones

Tras explotar el escándalo, la exvedette aseguró que “su madre es inocente” y pidió dejar de ser el foco mediático, aunque afirmó que “está acosumbrada”.

La situación de Elizabeth Rodríguez, madre de Ayelén Paleo, sumó un nuevo capítulo. La mujer, que permanece detenida en el marco de una investigación por presunta trata de mujeres mayores de edad, fue trasladada a otro pabellón y a una celda distinta por motivos que no trascendieron del todo.

La noticia fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde explicó que el movimiento dentro del penal estuvo rodeado de un fuerte hermetismo. Según señaló, el cambio se habría dado como una medida preventiva.

“Ustedes saben que la mamá de Ayelén Paleo continúa detenida y en las últimas horas sucedieron cosas que voy a pasar a contar”, introdujo Etchegoyen al abordar el tema en su programa. El conductor agregó que consultó por los motivos de la decisión, aunque no obtuvo precisiones: “Tenían miedo que le pase algo. Pregunté si quisieron atentar contra la integridad física y no me responden esto”.

Trasladaron de pabellón a la mamá de Ayelén Paleo: "Tuvieron que cambiarla de celda" La información también fue reforzada por el periodista Carlos Monti, mientras que Etchegoyen insistió en que Rodríguez no solo cambió de celda, sino también de pabellón. Finalmente, el comunicador cerró con la expectativa sobre el futuro inmediato: "En las próximas horas se verá si sigue detenida o la liberan después de haber estado casi quince días presa".

En los últimos días, Ayelen Paleo salió a hablar tras el escándalo que involucra a su madre y aseguró que “es inocente”. Además, pidió dejar de ser foco mediático, mientras que lo primordial para ella es que su “mamá termine libre de la detención”. Con respecto a la repercusión, manifestó que “está acostumbrada”.