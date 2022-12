Tragedia de la Costanera: la Corte dice que la muerte de los hermanitos Kruk fue accidental y el condenado quedará libre

En los próximos días recuperará la libertad José Caccia el conductor que protagonizó el accidente vial conocido como “la tragedia de la Costanera” en el que fallecieron Agustín (8) y Abril Kruk (3) y resultó lesionada la madre de los niños, Carla Pagliaricci.

Es que ayer la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar al recurso de casación presentado por Carlos Moyano, el defensor de Caccia y consideró que el hecho por el cual fue condenado debe considerarse culposo –es decir accidental- y no doloso –es decir que no fue intencional.

Caso Agustín y Abril Kruk El 14 de diciembre de 2018 por la tarde, Carla Pagliaricci, y sus dos hijos –Agustín y Abril Kruk- quedaban en medio de un violento accidente en la intersección de Costanera y Matienzo (Guaymallén). Los niños, de 7 y 3 años. Foto Orlando Pelichotti

Para los magistrados Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro se trató de un “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales y lesiones graves culposas” y por lo tanto en los próximos días los jueces Tribunal Penal Colegiado N° 1 que lo habían condenado a 10 años de cárcel por “homicidio simple con dolo eventual en dos hechos y lesiones graves con dolo eventual” (por las lesiones sufridas por madre de los chicos), deberán fijar una nueva pena, mucho menor.

Ahora los jueces Diego Lusverti, Eduardo Martearena y Agustín Chacón le dictaran –se espera que sea la semana que viene- una pena que será no menor a los 3 a no mayor a los 6 años de prisión y de 5 a 10 de inhabilitación para conducir, tal como lo establece el Código Penal.

Actualmente Caccia ya ha cumplido 4 años de encierro por lo que se espera que la nueva condena lo dejaría automáticamente en libertad, si el tribunal sigue los criterios con los que dictó la primera sentencia.

Es que durante los alegatos del juicio el fiscal Darío Tagua, jefe de la fiscalía de Tránsito, y el fiscal Fernando Giunta solicitaron una pena de 18 años y el tribunal lo condenó a poco más de la mitad: 10 años.

La tragedia de la Costanera

El siniestro fatal ocurrió el 14 de diciembre de 2018, a las 19.30, en Costanera y Matienzo, de Guaymallén, cuando Carla Pagliaricci, junto a sus dos hijos - Agustín (7) y Abril Kruk (3)- iban a cruzar la Costanera para ir a jugar a una plaza de Ciudad.

En ese momento, transitaba el transportista Sergio Miranda a bordo de un camión (de Oeste a Este y a baja velocidad) por Matienzo para ingresar a Costanera. En dirección contraria -de Este a Oeste- iba un VW Gol conducido por Oscar Peca, en estado de ebriedad.

Caso Agustín y Abril Kruk Pintan las estrellas amarillas en el lugar del hecho Hace exactamente 3 años, el 14 de diciembre de 2018 por la tarde, Carla Pagliaricci (En la foto), y sus dos hijos –Agustín y Abril Kruk- quedaban en medio de un violento accidente en la intersección de Costanera y Matienzo (Guaymallén). Los niños, de 7 y 3 años. Foto Orlando Pelichotti

Con este panorama se encontró José Caccia, quien se movilizaba a bordo de un viejo Ford Farlaine por Costanera hacia el Norte.

Caccia venía a una velocidad considerable (los testigos dicen que iba a más de 60 kilómetros), cuando intentó frenar el auto pero finalmente se fue contra la vereda noroeste, donde estaba la familia Kruk, embistiéndolos.

Madre e hijos resultaron gravemente heridos. Agustín murió en la madrugada del sábado 15, cuando estaba internado en el hospital Notti.

Carla, la madre, a pesar de estar herida solicitó el alta voluntaria y fue a cuidar a los niños. El 22 de diciembre, Abril sufrió una falla multiorgánica y falleció también en el hospital Notti.