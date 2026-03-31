Su ex lo denunció por violarla, estuvo preso y a su hijo le dijeron que había muerto: fue sobreseído

Por años, D.P. -empresario mendocino y padre de un niño que hoy tiene 11 años- vivió un verdadero calvario , uno que ni en su peor pesadilla hubiese imaginado. En 2021, cuando el niño tenía 5 años, su expareja (y madre del pequeño) lo denunció por abusos sexuales múltiples contra ella. Concretamente, la mujer lo acusó por haberla violado sistemáticamente una o dos veces a la semana, durante 12 años , lo que representaría un total de más de 350 ataques con acceso carnal . Ello derivó en que este hombre debiera pasar 18 días preso en una comisaría, a los que se sumaron otros 300 días de prisión domiciliaria . Durante casi seis meses, D.P. directamente no pudo ni siquiera ver o hablar con su hijo .

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En 2022, D.P. fue sobreseído de esta causa luego de que la Justicia considerara que no existían pruebas suficientes para constatar los reiterados ataques por los que se lo señalaba. Y fue en 2023 que se inició una causa en la que él denunció a su expareja -M.C.B.- por falsa denuncia de abuso sexual .

Además, la reciente acusación del hombre incluye el pedido de imputación por los delitos de tentativa de extorsión (sostiene que la mujer pedía dinero y otras exigencias para ponerle fin a su denuncia), estafa procesal (la acusa de haber hecho desaparecer pruebas claves) y estelionato (vender los equipos de las cámaras que registraban lo que ocurría en su casa, así como otros artículos que no eran de su propiedad).

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"No puedo entender cómo cualquier fiscal hace lugar a una denuncia donde se me acusa de haber violado a una mujer 355 veces en 12 años sin aportar ninguna prueba. Dejé mi teléfono a disposición de la Justicia desde el primer momento, y también ofrecí las cámaras DVR que tenían filmaciones de mi casa durante 8 meses. Esas mismas cámaras son las que no estaban en casa cuando fueron a peritarlas y confirmaron que las había vendido en Marketplace ", describe D.P. a Los Andes , a dos años y medio del inicio de la causa que inició contra M.C.B.

"Desde fines de octubre y hasta mediados de noviembre de 2021 estuve 18 días detenido en la Comisaría Séptima, y después estuve más de 300 días con prisión domiciliaria con tobillera. A pesar de que no existía ninguna prohibición, ella no me dejaba ver a mi hijo. Así estuve seis meses", agrega el hombre, de 48 años actualmente; y sentencia: "Mi hijo preguntaba por mí, dónde estaba. Primero le dijeron que yo lo había abandonado , y luego él empezó a preguntar si yo me había muerto , y nadie le dijo nunca nada", describe, con una mezcla de dolor e impotencia.

Sobre la causa actual y su avance, D.P. asegura que le sorprende que la investigación avance con llamativa lentitud. No obstante, desde la Justicia destacaron que el conflicto se encuentra en una primera instancia en la que se intenta que las partes lleguen a un acuerdo por medio de la etapa de conciliación, todo ello previo a avanzar efectivamente en una acción concreta dentro del fuero penal.

La denuncia por la que fue preso y luego sobreseído el empresario

D.P. y M.C.B. estuvieron 12 años juntos. Nunca se casaron ni tramitaron ninguna unión ante la ley. En 2015 nació el único hijo que tienen ambos. Pero fue en 2021 cuando la mujer le pidió separarse. Él se fue de la casa en el barrio privado donde vivían los tres, y durante el primer mes el mendocino iba periódicamente a visitar al niño, lo llevaba a la escuela y compartían actividades. Hasta que entre septiembre y octubre de ese mismo año, ella hizo la primera denuncia.

Según contó la mujer ante la Justicia, su expareja abusó de ella sexualmente y de manera reiterada, cometiendo entre una y dos violaciones semanales.

Polo Judicial Penal, constituído por el Poder Judicial Mendoza - Fuero Penal Colegiado y Ministerio Público Fiscal con comunicación directa con Penitenciaría o cárcel San Felipe de Boulogne Sur MerFoto: Orlando Pelichotti / Los Andes Fue preso, denunciado por violar a la madre de su hijo, y al niño le dijeron que había muerto: fue sobreseído Archivo Los Andes

De acuerdo a D.P., previo a esta inesperada denuncia, habían iniciado las negociaciones para definir el monto que él debería pasarle en carácter de cuota alimentaria y mantenimiento del niño. Y agrega que la madre le pidió un monto mensual que, en números actuales, oscilaba entre 4 y 5 millones de pesos por mes. A los días de que la abogada de él rechazara este pedido, fueron notificados sobre la denuncia.

"Yo estaba viviendo en lo de mi madre y me fueron a buscar como si fuese Al Capone, con una gran cantidad de motos y móviles de la Policía", cuenta el empresario.

Acusaciones de extorsión y sobreseimiento

Según relata D.P., mientras estuvo preso, la mujer les escribió a los padres de él para pedirles 20.000 dólares, que pusieran la casa y el auto a su nombre y que se hiciera cargo de todos los gastos del hijo que tenían en común. Incluso, las capturas de estas conversaciones de WhatsApp están adjuntadas como pruebas en la denuncia.

"Ella llegó a decirles que si accedíamos a todo eso, se terminaba la causa; que ella lo único que quería era el bienestar de su hijo", cuenta.

En 2022, ante la falta de pruebas que permitieran probar las reiteradas violaciones que M.C.B. denunció haber sufrido, D.P. -quien era representado por la abogada Agustina Maddiona- fue sobreseído.

El inédito fallo judicial en la ciudad de Rosario emitido por la jueza Gabriela Topino | Imagen ilustrativa La Justicia espera que las partes lleguen a un acuerdo en conciliación. Imagen ilustrativa

"Durante el año que pasé detenido tuve que dejar la actividad económica y me tuve que rearmar. Las consecuencias fueron traumas psicológicos y la pérdida de todos los ahorros de mi vida. Durante seis meses ni mi familia ni yo pudimos ver a mi hijo. Fue todo una cuestión extorsiva cuando no le dimos pelota en lo que pidió", explica el actual denunciante, acompañado por el abogado Juan Cruz Ferraris.

Según destaca, la causa contra la mujer cuenta con ocho testigos, entre ellos tres abogadas. Por esto mismo es que insisten en que no entienden la inusual lentitud con que avanza la causa en la fiscalía de Delitos No Especializados.

"Lo único que pretendo es que la Justicia actúe, que esta mujer no salga impune. Y queremos hablar para que esto no le suceda a otras personas; se están usando las falsas denuncias para extorsionar y cortar el vínculo familiar", reafirma.

Las cámaras de seguridad “malvendidas” y los destrozos en la casa que devolvió

Toda la causa actual contra M.C.B. se encuentra en el expediente P-72777/23.

Luego de que D.P. pusiera a disposición de la fiscalía los 8 meses de grabación del sistema DVR que tenía en su casa, cuando fueron a buscarlas no las encontraron. Pero se logró determinar que la mujer las había vendido por redes sociales, a un precio muy bajo, lo que lleva a D.P. a creer que lo hizo intentar ocultar pruebas que podrían exculpar al empresario.

Casa rota 6 El hoy denunciante sostiene que su ex le devolvió la casa destruída. Gentileza

Tras hacer un rastreo geosatelital, la Justicia logró recuperar las cámaras. No obstante, D.P. sostiene que aún no han sido periciadas.

Sostiene, además, que recientemente M.C.B. le devolvió la casa al empresario con destrozos en paredes, aires acondicionados arrancados y otros daños intencionales.

Casa rota 8 El hoy denunciante sostiene que su ex le devolvió la casa destruída. Gentileza

"En todo este tiempo solo hemos logrado que le pinten los dedos por dos hechos de amenazas coactivas. No solo ha destrozado la casa, sino también mi vida, la de mi hijo y la de mis padres", concluye.

Desde la Justicia aguardan un acuerdo en conciliación

Desde la Justicia de Mendoza confirmaron que el conflicto se encuentra activo y en vías de ser solucionado por medio de audiencias de conciliación. Sin embargo, en la última reunión -agosto de 2025- no hubo acuerdo, por lo que el próximo paso es intentar un nuevo acercamiento.

Una vez agotadas las negociaciones en la instancia de mediación, allí se hará efectiva la acción dentro del fuero penal.