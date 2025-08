Falsas denuncias: una reconocida abogada busca revertir una condena en un resonante caso mendocino

"Torino me pidió que analice qué familia de conflictos encontraba dentro de su causa . ¡Y se destaca todo lo que se repite en las causas que se originan con falsas denuncias ! Él tiene una condena , pero lo que digo permanentemente es hay condenas erróneas , que no son corregidas por un tema de sexo . Acá un juez puede equivocarse , pero lo que no puede es ser cobarde . Si hay dudas , tienen que absolver a esta persona, porque lo manda la ley . No puede relajarse tanto el derecho penal en eso por una ideología ", destacó Anzoategui a Los Andes .

"Él ha presentado denuncias que están paradas, eso es lo que vamos a reactivar. Hay denuncias hacia ella porque había conductas que se repetían. No le fue bien tampoco en el informe psicológico (a ella), y no lo tienen en cuenta", destacó Anzoategui, quien advirtió que, por lo general, en estos casos el manejo de la prueba lleva a que el imputado quede en una situación de fácil condena.

Patricia Anzoategui - Falsas denuncias

"Pido a la gente que está atravesando por estas situaciones que denuncia en el Observatorio. Porque, de todas las denuncias que hay, 80% son calumniosas, hechas por mujeres -aunque también hay también hombres-. Y lo que hace esto es provocar un embotellamiento en el Poder Judicial, ya que los jueces están abarrotados de causas", incitó.

"Existe una Ley Micaela que obliga a los jueces a tener una perspectiva de género. Pero estoy muy enojada con esa perspectiva, que ha sido desfigurada y ha dado como resultado fallos sesgados", resaltó.

La condena mendocina que una abogada quiere revertir por supuesta "falsa denuncia"

El 3 de julio de 2024, el exjuez Torino fue condenado a 14 años de prisión por haber mantenido cautiva y abusado sexualmente de su expareja. Además, el hombre también fue condenado porque, en un allanamiento desarrollado en su casa -y a raíz de la denuncia de su ex-, se encontró un pen drive con Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Masnna).

La fiscalía había solicitado 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia de género y amenazas, sumado al delito de tenencia de Masnna.

No obstante, la defensa de Torino insistió en que las acusaciones no eran fundadas ni probadas. De hecho, a lo largo del debate, intentó demostrar que no existió ni privación ilegítima de libertad ni abusos sexuales. Y hasta negaron la posesión de Masnna.

Torino recibió una pena de 14 años de prisión, pero la cumplirá en su domicilio.

Con su intervención, que se da a un año de la condena, la presidenta del Observatorio de Falsas Denuncias insiste en que en el caso mendocino se repiten los patrones presentes en otras causas similares y hasta habla de fallos que han sido sesgados para dirigirlos hacia una condena.

"Hay pruebas que no fueron tenidas en cuenta y que eran a favor del imputado. Y yo siempre digo que todo se puede revertir cuando se tiene buena voluntad y cuando, en definitiva, se hace derecho penal. Porque no puede haber un derecho penal para estos casos y un derecho penal para una persona que robó, las garantías son para todos", destaca Anzoategui.

Además, Anzoategui rechaza también la presencia de MASNNA en poder del ex juez.

"Allí hay errores de derecho, porque la tenencia de la que hablan no estaba en su poder, sino que había sido borrada. Además, el fallo no se hace cargo de que eso era material viral; o sea, que había entrado por un virus", insiste la abogada.

La problemática de las falsas denuncias

Patricia Anzoategui lleva más de 20 años litigando en casos en los que se presume que existen falsas denuncias de abuso sexual y violencia de género. De hecho, fue una de las abogadas de Ricardo Biasotti, expareja de la actriz Andrea del Boca y quienes mantuvieron un fuerte conflicto legal que involucró a la hija de ambos y acusaciones de violencia -por un lado- y falsas denuncias -por el otro-.

"A partir de ese caso empezamos a notar cómo se manejaba esto, y después se fue incrementando y empezamos a ver un modus operandi. Hace muchos años venimos denunciando grupos de abogados y psicólogos que se encargan de su negocio. Este es el problema y que ahora se ve de manera contundente con el Caso Ghisoni, que puede ser bisagra", reafirma.

Tribunales de Mendoza.

Según destaca la abogada, la principal preocupación dentro del observatorio tiene que ver con el considerable aumento de falsas denuncias.

"No podemos estar en una situación en donde la mayoría de los hombres están bajo presión y no se puede entender una sociedad en la cual las mujeres tengamos que estar en contra de los hombres, y donde los hijos y los abuelos y los padres y las buenas personas que tenemos a nuestro alrededor no valgan", destacó.

Estadísticas

El Observatorio de Falsas Denuncias no dispone de estadísticas propias referidas a cuántas denuncias falsas existen en el sistema judicial. Según aclara su presidenta, esto es porque no pueden hacer un seguimiento detenido de todos los casos reportados. No obstante, Anzoategui acusa al Estado de no hacerlo tampoco, teniendo la responsabilidad y las herramientas para hacerlo.

En tanto, según la OVD (Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), apenas 1,01% de los casos reportados representan falsas denuncias.

"Esta estadística tampoco es precisa, porque no se hace un seguimiento. La OVD toma la denuncia, pero lo grave es que sacan una restricción a partir de ese simple informe. Y, así como nosotros no podemos seguir los casos, la realidad es que muchos terminan en condena. Porque al imputado no les aceptan pruebas, mientras que la denunciante presenta cualquier cosa y vale como prueba. Nunca se hace el trabajo de contrarrestar con la prueba que aporta el imputado", resume la letrada.

Polo Judicial Penal, constituído por el Poder Judicial Mendoza - Fuero Penal Colegiado y Ministerio Público Fiscal con comunicación directa con Penitenciaría o cárcel San Felipe de Boulogne Sur Mer

En ese sentido, destaca que es aquí donde se evidencia el sesgo ilógico, incluso con sentencias contra las víctimas de las "falsas denuncias" que -muchas veces- contradicen las pericias oficiales.

"A muchas personas les hacen firmar un juicio abreviado, ya que los amenazan con darles 20 años, incluso sin tener pruebas. Y una persona que no tiene recursos firma ese abreviado, y reconoce un hecho que no hizo. Y después no sale en transitoria, porque el psicólogo le dice que no está reconociendo el hecho, que no logró rehabilitarse. Y así viven engañados", describe.

Cómo contactarse con el Observatorio de Falsas Denuncias

Se puede ingresar al sitio del Observatorio de Falsas Denuncias. Allí hay que completar un formulario personal, con datos de lo que el involucrado considera una falsa denuncia, aportando el lugar de residencia, la información de la otra parte y la ciudad donde se tramita la causa.

"Es fundamental que la gente se contacte con nosotros, nos busque. Se está viendo la voluntad de un cambio de mentalidad y tenemos que empezar a valorar a los jueces que hacen las cosas bien. Hoy tenemos un ministro de Justicia que dice que le indignan las falsas denuncias. Vamos a ver si lo puede demostrar", concluye Anzoategui.