Mintió a sus hijas diciendo que su padre había muerto y era abusador: la Justicia ordenó que volvieran con él

"De acuerdo a las estadísticas mundiales, solamente un niño de cada 11 regresa a su casa tras haber sido separado de su padre. Entonces, que hayan regresado dos era, cuando menos, una improbabilidad estadística. Y tenía todo en mi contra", resume Quintana, quien, a raíz de este episodio estudió y se graduó en leyes.

El quiebre

Hasta enero de 2010, Antonio Quintana, su esposa (a quien se identificará con las iniciales M.V.C.) y sus dos pequeñas hijas vivían en el estado de Virginia (Estados Unidos). M.V.C. había nacido en Argentina y tiene ciudadanía estadounidense e italiana.

En el país del norte, ambos adultos se conocieron en enero de 2004 y se casaron. La primera de sus hijas, Victoria, nació el 6 de noviembre de 2006 en Virginia, mientras que Virginia Quintana -la segunda hija- nació el 29 de abril de 2008 en Buenos Aires.

"Yo trabajaba para una fábrica de aeronaves y viajaba por el mundo, mientras que para la madre de mis hijas ir y volver a Argentina no era nada fuera de lo común. De hecho, viajaba seguido a Argentina y se quedaba por varios meses", repasa Tony Quintana.

Pasar las fiestas de fin de año en Argentina era parte de la rutina para la familia. Mientras M.V.C. viajaba a la Ciudad de Buenos Aires en noviembre y se quedaba hasta febrero -con una estadía de casi un mes en Mar del Plata incluida-, Antonio viajaba para celebrar Navidad y Año Nuevo en esta parte del mundo, y regresaba a Estados Unidos durante los primeros días de enero para volver al trabajo.

Así fue como en noviembre de 2009, la mujer y sus dos hijas viajaron a Argentina para visitar a la familia de M.V.C. Mientras tanto, Antonio se quedó en Washington con todo planificado: viajaría para Navidad y para recibir el 2010 en Argentina, y luego volvería a Estados Unidos. Su familia, en tanto, regresaría con él luego de las vacaciones.

Caso restitución hermanas EEUU padre 3

"Para ese último viaje, el plan de la madre de mis hijas era quedarse de manera permanente en Argentina, algo de lo que yo no estaba informado", recapitula Antonio Quintana.

El 5 de noviembre de 2009, M.V.C. y sus hijas viajaron a Argentina. De acuerdo a lo acordado, la mujer y las dos pequeñas regresarían a Estados Unidos antes del 26 de marzo del 2010. Antonio Quintana, en tanto, viajó a Argentina el 23 de diciembre con la planificación de no regresar más allá del 13 de enero del 2010. Pero cuando Quintana regresó a Estados Unidos, comenzó el padecimiento.

Como de costumbre, el plan de la mujer era quedarse hasta febrero en Mar del Plata y luego volver a Washington. Aquel 13 de enero de 2010, Antonio se tomó un remís desde la casa de la madre de M.C.V. con destino a Ezeiza para regresar a Estados Unidos, mientras que las mujeres abordaron otro remís con destino a la terminal de ómnibus de Retiro para partir a la ciudad balnearia. Esa fue la última vez en que Antonio Quintana vio a sus hijas durante los siguientes siete años, cuatro meses y tres días.

Separados

"Por lo general, ya la primera semana de febrero sacaba pasajes para que volvieran cuando ella me indicara. Pero en febrero de 2010, cuando volvió de Mar del Plata, me contó que había perdido los pasaportes y que iba a tener que ir a la embajada, por lo que se iba a estirar la vuelta", rememora Quintana.

En simultáneo a esta coartada, y sin que Antonio Quintana tomara conocimiento desde Estados Unidos, M.V.C. radicó distintas denuncias contra su, por entonces, esposo. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia con acusaciones de violencia, de episodios de abuso sexual contra las hijas de ambos y hasta de venta de drogas. También inició el trámite de divorcio en Argentina, aunque se habían casado en Estados Unidos. Mientras tanto, no solo Quintana desconocía todo esto, sino que hablaba con su pareja para ver cuándo regresarían y qué novedades había sobre los pasaportes.

Caso restitución hermanas EEUU padre 2.

Además del extravío de los pasaportes, M.V.C. recurrió a otras excusas para dilatar su regreso, entre las que se destacaron la visita de su hermano y una lesión en su pie. Las dudas comenzaron a apoderarse de Quintana.

Llegó julio, se acercaba el 4 (feriado por ser Día de la Independencia en Estados Unidos), y Antonio Quintana acomodó todo para viajar a Argentina con la idea de ayudar a resolver los problemas, y regresar en familia a su hogar. Y aunque Quintana llegó a sacar el pasaje, nunca hizo ese viaje a Argentina.

"Me iba el 1 y volvía el 5 de julio. Pero antes de tomar el vuelo, hablé con quien era mi esposa y me dijo que si llegaba a Argentina, me iban a arrestar en el aeropuerto. Me contó que había puesto todas las denuncias en mi contra y que había iniciado el divorcio sin que yo me enterara", rememora Quintana.

Los primeros abogados con quienes se asesoró le recomendaron que ni se le ocurriera viajar a Argentina. Además, Quintana reconstruye cuál fue la estrategia de M.V.C: delegar todo en su madre, quien trabajaba en el Poder Judicial, para que las denuncias se movieran ágilmente –por medio de contactos- y que las leyes escudaran a la mujer en su plan de no volver a Estados Unidos ni que sus hijas se reencontraran con su padre.

M.V.C. acusó a Quintana de violento y de haber abusado de su hija mayor, entre otras aberraciones. En simultáneo, en la Justicia de Estados Unidos, Antonio Quintana tramitó el divorcio, y que se confirmó en Virginia el 16 de mayo de 2011.

"Su intención era quedarse en Argentina con las dos nenas. Con mis hijas yo no hablé en todo ese tiempo, pero tuvimos algunas charlas con la madre donde me decía que si yo cooperaba económicamente y no pedía la custodia permanente, ella iba a tener contemplaciones. El detalle es que nosotros habíamos firmado un acuerdo pre nupcial, y ella quería que lo dejara nulo", agrega Quintana.

Caso restitución hermanas EEUU padre Freepik 2.

Condena internacional, orden de restitución y el reencuentro

Al mirar hacia atrás, incluso antes de aquel fin de año de 2009, Antonio Quintana reconoce un momento en que su relación con M.V.C. hizo un "click".

"Cuando quedó embarazada de Victoria, nuestra primera hija, su madre evidenció un cambio de personalidad. Vicky nació en noviembre de 2006, en una situación de emergencia que demandó una operación invasiva en su madre, y todo eso derivó en una depresión. Comenzó por entonces un tratamiento psicológico y psiquiátrico", describe Antonio.

En 2007, según reconstruye Quintana, la mujer quedó embarazada y a la espera de su segunda hija. Ya la relación entre los adultos tenía sus idas y vueltas, pero no mencionaban la separación. Estando embarazada, y con el "ok" médico, M.V.C. viajó a Buenos Aires y fue aquí donde nació Virginia en abril de 2008.

Antonio y su esposa estuvieron en Argentina y, tras el bautismo, el hombre regresó a Estados Unidos. Luego regresaron las mujeres (la madre y las dos pequeñas) y durante 2009 Quintana fue asignado -por temas laborales- a China.

El inédito fallo judicial en la ciudad de Rosario emitido por la jueza Gabriela Topino

"Estuve casi un año y la madre de las nenas fue con ellas a verme. Viajamos a Malasia, Singapur, Taiwán y Kuala Lumpur, estuvimos 5 meses. Y así llegó aquel último viaje de noviembre de 2009. Tras estar juntos, ellas volvieron a Washington, y de ahí viajaron a Buenos Aires ", recapitula Quintana.

Tras tomar conocimiento de las denuncias que M.V.C. había radicado contra él, Quintana hizo lo propio en las cortes norteamericanas, solicitando el divorcio y la custodia de las niñas. Un juez dictaminó una orden de arresto contra de M.V.C. por haber retenido las niñas en Argentina.

Según explica la abogada Fabiana Quaini, Quintana realizó la denuncia en Estados Unidos conforme a lo estatuido en la Convención sobre Aspectos Civiles de la Restitución Internacional de Menores de La Haya.

"La madre ante la desesperación de la restitución, inventó una falsa denuncia de abuso contra Quintana, sumado a un divorcio en Argentina y a causas contravencionales cuando el propio Quintana ni siquiera estaba en Argentina. La actuación de muchos magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Fiscal y de la Defensa dieron lugar a la denuncia 1.212/2012, 'Quintana contra la República Argentina'", se explayó la letrada.

Aunque en la Justicia Argentina hubo un primer fallo favorable a M.V.C., luego en la cámara de apelaciones y finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se confirmó que las niñas deberían volver con su padre. Incluso, hay una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena a Argentina por las demoras en el cumplimiento de la sentencia frente a los tiempos que recomienda el Convenio de La Haya (la primera orden para que las chicas regresen con Quintana databa de febrero de 2010).

Tras el fallo de la Corte argentina -octubre de 2016-, también se cayó la causa que tenía en su contra Quintana por abuso sexual, y la mujer debió regresar a Estados Unidos.

La reconstrucción del vínculo

El 16 de mayo de 2017, aquella espera de siete años, cuatro meses y tres días llegó a su fin. Y Antonio volvió a ver a sus hijas, quienes ni tenían recuerdos de él.

Caso restitución hermanas EEUU padre Freepik 3.

"Yo tenía mucho miedo de la foto que me habían generado de mi papá, era un monstruo en mi cabeza. Nunca había querido hablar con él y mi mamá me decía que no me acercara, que me iba a tocar", rememora Virginia.

Sin embargo, ni bien se reencontró con su padre, supo que la historia que le habían contado no era real. "Recuerdo que nos llevó a comer, mientras que mamá jamás nos llevaba a ningún lado y hasta sentíamos miedo de vivir con ella, nos pegaba mucho", agrega la adolescente de 17 años.

Según cuenta, desde que volvió a Estados Unidos solamente chateó con su mamá en una ocasión. Fue en 2017.

"Le conté que mi hermana había tenido su primer periodo y cosas así, y cuando terminamos de hablar, me pidió que borrara todos los mensajes. Ella fue a un juez con esos mensajes, cambió todo lo que yo dije, y denunció que estábamos en peligro. Inventó todo y eso me rompió el corazón ", describe la adolescente, quien está decidida de querer estudiar Leyes y Criminología.

"Quiero ayudar a niños que pasaron por lo que yo pasé", se sincera.

Antonio Quintana jamás olvidará el día del reencuentro.

"Verlas fue la realización de todo ese tiempo de ardua lucha. Fue un reencuentro muy especial, porque yo nunca había hablado con ellas. Les había enviado cartas a Argentina, pero su mamá las usó como evidencia queriendo argumentar que las amenazaba ", rememora Quintana.

A nivel judicial, la novela estaba lejos de finalizar. Restaba aún un capítulo que se extendió durante siete años más, aunque -para tranquilidad de Quintana-, esta vez con las niñas (de 10 y 9 años, por entonces) a su lado.

Juez con toga negra y martillo: lo que dice la ley ómnibus

Cuando Victoria y Virginia regresaron a Estados Unidos, M.V.C. hizo una presentación en el tribunal del estado en que vivían las niñas y su padre, y solicitó un régimen de visitas.

Este caso ante un tribunal de Virginia (Estados Unidos) recién concluyó hace 18 meses. En total, pasaron cinco jueces y un tribunal de familia, y todas sus solicitudes fueron rechazadas.

"Perdió todas las solicitudes, directamente le dijeron que buscara ayuda. Y las chicas tampoco querían verla”, se sincera Antonio.

"Cuando volví a Estados Unidos, empecé a preocuparme por otras cosas, como tareas en la escuela. Nunca se me pasó por la cabeza volver a ver a mi mamá", se sincera Vicky, quien quiere seguir su vida universitaria en el mundo de la Ingeniería en Computación y Robótica.