7 de agosto de 2025 - 00:15

Reportaron Alerta Amarilla en el Complejo Volcánico Laguna del Maule, al límite con Mendoza

Aumentó el nivel de alerta técnica en el Complejo Volcánico de Argentina y Chile. Entre las localidades más cercanas se encuentra Malargüe, como así también el Paso Internacional Pehuenche.

Foto:

SegemAr
Foto:

SegemAr
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) emitió una alerta. Lo hizo a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile.

Las entidades informaron que a partir del miércoles 6 de agosto se aumentó el nivel de alerta técnica, a color "Amarillo", del Complejo Volcánico Laguna del Maule (CVLM). Si bien se halla ubicado mayormente en territorio chileno, el registro de su actividad explosiva se reconoce principalmente en Argentina.

El CVLM se encuentra ubicado en el límite entre las provincias de Neuquén y Mendoza, y el límite internacional con el vecino país de Chile. Las localidades más cercanas, ubicadas en territorio argentino, son Cochico y Barrancas, en la provincia de Neuquén; y Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, en la provincia de Mendoza.

Las mencionadas localidades están ubicadas dentro de un radio máximo de 100 km de distancia aproximadamente del CVLM. A su vez, en sus inmediaciones se encuentra el paso fronterizo Pehuenche.

Alerta amarilla en el Complejo Volcánico Laguna del Maule (CVLM)

El cambio del nivel de alerta técnica fue informada en el Portal oficial del Estado argentino. Se basa principalmente en un aumento en los parámetros de actividad sísmica del volcán a lo largo del mes de julio del corriente año. En este periodo, se registraron más de 11.000 eventos de tipo volcano-tectónicos (VT), asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán.

La actividad sísmica ha sido localizada principalmente sobre el sector chileno del Complejo Volcánico, en los sectores Troncoso y las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la misma. Esto a su vez ha coincidido temporalmente con un incremento en las tasas de deformación medidas por la red de estaciones GNSS, alcanzando niveles elevados para este volcán.

Todo lo anteriormente mencionado sugiere una progresión de la actividad interna del volcán hacia nuevos sectores del complejo. Es importante recordar que el aumento de este tipo de actividad ha sido registrada en el pasado en este volcán, y que con el escenario actual, se descarta la posibilidad de un proceso eruptivo inminente. No obstante, se considera que el Complejo Volcánico se encuentra por encima de su nivel de base de actividad.

Desde el OAVV continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el OVDAS de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales. Todo esto en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco de nuestro Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

