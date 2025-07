Hablaron los hijos de Pablo Ghisoni: apuntaron contra su madre por la falsa denuncia de abuso contra su padre

“Se encargó de destruir vínculos con sus padres, nuestros abuelos, y sus hermanos porque no la apoyaban” , manifestó Tomás a LN+. Y afirmó que actualmente ella lo “eliminó de su círculo” y pasó a ser “su enemigo”.

“ Acusó a mi abuelo de abusador sexual también . Eso fue un punto que me hizo hablar este tema que no era muy conversado. Este último año empecé a construir esta nueva forma de pensar, es un cambio de toda mi vida", detalló el joven que admitió que la acusación de abuso fue una mentira inducida por su madre.

De acuerdo a lo dicho por el obstetra, la situación se mantuvo estable hasta 2016, cuando a Vázquez se le otorgó un régimen de visitas. “En una de las visitas, le hace decir a uno de mis hijos, que en ese momento tenía seis años, que yo le tiraba del pelo. Entonces, con esa excusa no volvieron”, contó a La Nación. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que terminaron con la falsa denuncia por abuso sexual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1948495114034114937&partner=&hide_thread=false "Mi madre tenía actitudes muy manipuladoras".



Tras revelar que la acusación contra su padre por abuso fue falsa, Tomás Ghisoni aseguró: "Hoy mi mamá me ve como un enemigo".



En #ElNoticiero pic.twitter.com/pQWEMPb28P — La Nación Más (@lanacionmas) July 24, 2025

La denuncia fue presentada por Tomás, cuando tenía nueve años, y su hermano menor. Mientras que el hijo mayor, Francisco, nunca respaldó la acusación y permaneció junto a su padre. “Me parece increíble todavía porque siempre estuve del otro lado. Los medios siempre, al menos a mi papá y a mí, nos trataban como los malos, por así decirlo... y que, por fin, se escuche la verdad es todavía chocante”, señaló Francisco durante la entrevista televisiva.

La denuncia por abuso sexual derivó en la detención inmediata de Ghisoni, quien pasó dos años en una institución de salud mental y uno bajo arresto domiciliario. La verdad salió a la luz la semana pasada gracias a un video que Tomás publicó en sus redes sociales. Allí, reveló que la denuncia contra su padre era falsa y que fue manipulado por su madre para sostener la mentira.

“Mi cambio de actitud no fue algo repentino, fue un proceso muy largo. Podría decir que empezó cuando me mudé solo, que justamente fue más o menos a mis 19 años. Y, a partir de eso, yo fui quien quiso reconstruir los vínculos con mi familia materna”, resaltó. También precisó que su madre había “destruido” los vínculos con sus padres y hermanos porque no compartían sus conductas.

Embed Pablo Ghisoni estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual. Luego de ser acusado de un delito que no había cometido, fue víctima de múltiples escraches. Una de las personas detrás de esos hechos fue Liliana Hendel, funcionaria de La Matanza.



En +Info a la tarde pic.twitter.com/xZdlXpwxz7 — La Nación Más (@lanacionmas) July 24, 2025

Y destacó: “Ellos -en referencia a su familia materna- me hicieron ver es que mi mamá tenía ciertas actitudes que no eran del todo normales, había conductas muy manipuladoras y bueno... cosas que me ayudaron a verlas también mi pareja y amigos”.

Al ser consultados sobre su vínculo durante estos diez años, Francisco expresó: “Fue muy complicado. Nosotros siempre intentamos acercarnos, pero por otro lado era muy doloroso. Yo creía que estaban acusándome de abuso y, por otro lado, entiendo que creían que era un abusador. Entonces, era muy duro y fue realmente difícil el contacto. Era poco y nulo. Siempre eran intentos de ver si alguno de los dos había cambiado de opinión”.

Por su parte, Tomás hizo hincapié en el vínculo que entabló con la familia de su mamá para comprender su personalidad: “La persona que no apoyaba su postura o la acompañaba en su en su planteo, pasaba a ser su enemigo, como al día de hoy soy yo. Hoy a mí me eliminó de su círculo y pasé a ser su enemigo, por eso es que busca desacreditarme", sostuvo.

Y concluyó: “Nuestro hermanito más chico, hoy por hoy sigue con ella, y tal vez no termina de ver esta situación porque es muy difícil. A mí me costó muchísimo tiempo, y me doy cuenta ahora los 22, 23 años de todo esto. Imagínate un chico que vivió desde los seis años con ella de forma unilateral...“.