Robaron una casilla rodante con una familia mendocina adentro: el dramático relato del padre que enfrentó a los ladrones

Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones de descanso en Mar del Plata se transformó en una verdadera pesadilla para una familia oriunda de San Rafael, Mendoza , que fue víctima de un violento asalto armado mientras viajaba con una casa rodante. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 23 , a la altura del kilómetro 7 de la ruta 226 , en inmediaciones de la rotonda del Hipódromo.

Robo a mendocinos en Mar del Plata: se llevaron su camioneta con casa rodante y con la familia adentro

Jesús David Matmud (44) viajaba junto a su esposa y sus cuatro hijos en una camioneta negra con una casilla rodante acoplada . En diálogo con Aconcagua Radio , el hombre relató que habían salido de San Rafael el domingo y arribaron a Mar del Plata el lunes alrededor de las 22. “Llegamos y empezó esta odisea”, resumió.

Según explicó, la familia se detuvo primero en una estación de servicio Axion para poder higienizarse, pero ante la gran cantidad de gente decidieron estacionarse a la vera de la ruta y utilizar el baño de la casilla rodante. “Cuando estaba terminando de bañar a los dos más grandes, vi que pasaban tres individuos por el costado de la casilla. Ahí me di cuenta de que nos podían robar”, contó.

Matmud señaló que en un primer momento pensó que los delincuentes buscaban dinero o un celular, por lo que pidió a sus hijos mayores —de 8 y 11 años— que se quedaran dentro de la camioneta para que se notara que había gente. Mientras tanto, él y su esposa continuaron bañando a los dos hijos más chicos, de 2 y 6 años, dentro del remolque.

La situación se tornó crítica en segundos. “Siento que se mueve la camioneta y escucho el grito de uno de mis hijos. Salí corriendo pensando que se había soltado el freno de mano, pero cuando bajé escuché que aceleraron a fondo y ahí me di cuenta de que nos estaban robando”, relató.

En medio de la desesperación, el hombre logró tirarse y aferrarse al enganche del vehículo, para luego subirse a la caja mientras la camioneta avanzaba a gran velocidad. “Ahí empezó una odisea de cuatro kilómetros. Peleaba con los ladrones, chocaron un micro, se subieron a la vereda, chocaron un auto… todo a una velocidad impresionante”, describió.

Durante la fuga, uno de los asaltantes lo apuntaba con un revólver a través de la pequeña ventana que comunica la cabina con la caja del vehículo, exigiéndole que se bajara. Mientras tanto, la esposa de Matmud y los dos hijos menores permanecían dentro de la casilla rodante de cuatro metros, que estuvo a punto de volcar tras los impactos, y los dos hijos mayores habían quedado abandonados en la banquina, en plena oscuridad.

Tras varios minutos de extrema tensión, los delincuentes frenaron. Pese a las súplicas de la familia para que los dejaran con su vehículo, volvieron a acelerar. En ese momento, Matmud logró bajar a sus hijos de la casilla rodante. Luego, él y su esposa volvieron a colgarse del vehículo en movimiento. “Mi mujer resistió colgada del estribo unos 50 metros. Yo aguanté un poco más, pero me dijeron ‘soltate o te mato’, y tuve que largarme”, contó.

Finalmente, tras el aviso al 911, se montó un operativo policial que permitió localizar a los dos niños abandonados en la ruta, quienes se encontraban en buen estado de salud, ya estaban al resguardo de un amigo de la familia que había llegado al lugar gracias a que minutos antes David le había mandado la ubicación para poder juntarse. La camioneta y la casilla rodante fueron halladas este martes por la mañana abandonadas en un descampado del barrio La Herradura–Hipódromo.

Si bien la familia no sufrió heridas físicas, Matmud lamentó que los delincuentes los dejaron “con lo puesto”, llevándose el dinero destinado a las vacaciones, ropa y otras pertenencias, además de causar importantes daños materiales. “La gente nos está ayudando para solventar los gastos. Tengo que arreglar la camioneta y la casilla para poder volver. La municipalidad nos está consiguiendo un lugar para quedarnos”, señaló.

La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor y quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen. Hasta el momento, los tres delincuentes no han sido identificados y continúan siendo intensamente buscados.

“Fue un momento totalmente horrible”, concluyó el padre.