Robo a mendocinos en Mar del Plata: se llevaron su camioneta con casa rodante y con la familia adentro

Los asaltantes dejaron a dos menores en la oscuridad de la ruta y mantuvieron cautivos al resto de los integrantes antes de abandonar el rodado.

Una familia mendocina sufrió un brutal asalto en Mar del Plata&nbsp;

Una familia mendocina sufrió un brutal asalto en Mar del Plata 

Lo que debían ser unas vacaciones de descanso en Mar del Plata se transformó en una escena de película de acción para una familia oriunda de San Rafael, Mendoza. El hecho ocurrió este lunes, cerca de las 23:00 horas, a la altura del kilómetro 7 de la ruta 226, en las inmediaciones de la rotonda del Hipódromo.

Jesús David Matmud (44), su esposa y sus cuatro hijos, viajaban a bordo de una camioneta negra con una casa rodante acoplada. Ante la imposibilidad de utilizar los sanitarios de una estación de servicio cercana, la familia decidió detenerse a la vera de la ruta para poder higienizarse en la casilla.

Mientras los niños más grandes se encontraban en la camioneta y el resto de la familia en el remolque, tres delincuentes armados interceptaron el vehículo. Al notar que la camioneta comenzaba a moverse, Jesús Matmud saltó y logró subirse a la caja del vehículo en movimiento.

En ese instante de caos, dos de sus hijos (de 8 y 11 años) quedaron "tirados" en la banquina en plena oscuridad, mientras los asaltantes emprendían la fuga con el resto de la familia aún dentro de la casa rodante.

Durante el trayecto, uno de los ladrones amenazó a Matmud con un revólver a través de la ventana, exigiéndole que se bajara mientras el vehículo circulaba a alta velocidad. La huida fue violenta: el conductor rozó un colectivo de línea y chocó contra otro auto, lo que casi provoca el vuelco de la casilla de cuatro metros donde se encontraban la esposa de Matmud y sus dos hijos menores (de 2 y 6 años).

Tras recorrer varios kilómetros, los delincuentes obligaron al hombre a arrojarse del vehículo en la intersección de las calles San Martín y Carrillo. Inmediatamente, se dio aviso al 911 y se montó un operativo policial que permitió localizar a los dos niños abandonados en la ruta, quienes se encontraban en buen estado de salud a pesar del momento vivido.

La camioneta y la casilla rodante fueron encontradas abandonadas este martes por la mañana en un descampado del barrio La Herradura/Hipódromo. Aunque la familia resultó ilesa físicamente, Matmud lamentó que los delincuentes los dejaron "con lo puesto", llevándose el dinero destinado a las vacaciones, ropa y otras pertenencias, además de provocar daños materiales significativos al vehículo.

La causa ha sido caratulada como robo y hallazgo automotor, bajo la intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. Hasta el momento, los tres delincuentes no han sido identificados y continúan siendo buscados por las autoridades.

