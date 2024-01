Robaron un auto con un bebé de 3 meses adentro y lo tiraron en el huevito a los metros (VIDEO)

En las inmediaciones de Garibaldi y Alicante, en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, una familia fue víctima de un violento robo automotor que tuvo un desenlace impactante: durante la fuga, los delincuentes arrojaron a una beba que se encontraba sentada en su butaca dentro del vehículo.

El incidente, captado por cámaras de seguridad del vecindario, muestra cómo el grupo de ladrones aborda a las víctimas y, bajo amenazas, las obliga a entregar el automóvil. Una vez en posesión del vehículo, emprenden la huida, sin percatarse de que una niña quedó en su interior.

Los gritos y el pedido de auxilio alertaron a los asaltantes sobre la presencia de la niña en el auto. En respuesta, abrieron la puerta y arrojaron la butaca con la bebé antes de darse a la fuga por las calles de la zona.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación del automóvil robado, y los perpetradores aún no han sido identificados.

LA ANGUSTIA DE LA MAMÁ DE LA BEBA

“Fue un momento de terror. El solo recordarlo me estremece. Fue muy rápido, no me resistí para nada. Venía ingresando a mi hogar. Uno de los nenes estaba abajo y mi otra nena con la bebé estaba en el auto. Cuando logro ver que una baja, me quedaba la bebé adentro”, explicó Lorena.

“Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron. Ella estaba tranquila y no lloraba, no se percataron que estaba la bebé”, puntualizó la víctima.

Desesperación en Villa Luzuriaga: robaron un auto con un bebé a bordo y lo arrojaron a metros. Foto: Gentileza TN.

Sobre el momento desesperante describió: “Era lo más importante en ese momento. Ella estaba en su butaca, con su cinturón, como corresponde. Mi hija intentó abrir la puerta para rescatar a su hermana, pero la bebé estaba del otro lado”.

“Por ahora no quiero salir, no sé cómo voy a hacer porque soy la que lleva a los nenes al colegio todos los días”, declaró ante los medios.