Qué se sabe de “Tito”, señalado como la última persona que estuvo con Abigaíl antes de su desaparición

En las horas previas a los nuevos rastrillajes en busca de Abigaíl Carniel (18) realizados ayer, se desarrolló la primera audiencia judicial por el caso. Y como se esperaba, el encuentro fue extenso y sólo alcanzó para que la fiscalía desplegara su estrategia. Durante casi tres horas el fiscal Carlos Torres mostró las pruebas que tiene en contra de los tres detenidos y que lo llevan a suponer que está frente a un femicidio, aún cuando a la joven lasherina no la han encontrado.

Sabido es ya a esta altura que Matías “Fido” Díaz y Martín “Chupetín” Márquez quedaron comprometidos en la investigación por las escuchas que aportó la Justicia Federal, que principalmente le seguía los pasos al primero de ellos por su presunta actividad de narcotráfico y por lavado de activos -en esta última sospecha ya está imputado-.

Ayer se realizaron nuevas excavaciones y buscaron con perros rastros de la joven en el predio del ex club Jorge Newbery. / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

Mientras sus teléfonos estaban intervenidos la novia de “Chupetín” le habría recriminado a este hombre el asesinato de la chica desaparecida y también habría hecho referencia a “Fido”, sin mencionarlo concretamente. Sobre esto, y con algunos detalles más, se explayó el jueves el investigador a cargo del caso para solicitarle a la jueza María Julieta Espínola que ambos continúen presos con la acusación de femicidio.

Luego el representante del Ministerio Público Fiscal fue por el tercer implicado, Vicente “Tito” Chumacero, sobre quien menos se sabía, a pesar de que está señalado como la última persona con la que estuvo Abigaíl.

En contra y a favor

Dos testigos de identidad reservada ubican a este hombre en la madrugada del 15 de abril pasado con la víctima, en las inmediaciones del barrio Sargento Cabral de Las Heras, zona que frecuentaban todos los involucrados y en donde se habrían desarrollado los hechos.

Estos testimonios que terminaron complicando a Chumacero llegaron luego de que él mismo declarara en la causa asegurando que no tenía relación con la desaparición y que hacía muchos meses que no iba al barrio. Sin embargo, y más allá de los testigos, la localización de su teléfono y el relato de un remisero que lo llevó hasta el lugar, son dos pruebas que lo ponen en ese sector y con las que cuenta la fiscalía para que sea sospechoso.

Además, habría otros dos indicios para sumarle a su presunta participación: el 16 de abril cambió su celular y habría cerrado sus redes sociales, según aseguran los pesquisas.

Todo esto será discutido y contrastado por parte del abogado defensor de “Tito” cuando la audiencia de prisión preventiva se retome. El letrado Maximiliano Legrand ya pidió la declaración de la empleadora del imputado, una mujer que le da trabajo cama adentro en una casa del barrio Bombal de Ciudad. Precisamente ahí fue detenido, en donde realiza tareas domésticas.

La defensa sostiene que esta señora contará que la noche en la que Chumacero habría estado con Abigaíl, él nunca salió de la vivienda. Además, ella explicaría que le regaló un teléfono nuevo a su empleado y por eso el cambio al que alude el fiscal.

Con respecto al cierre de las redes sociales, el abogado mostrará capturas de pantalla con movimientos recientes en una cuenta de Facebook que sería de Chumacero. Por último, consideran que uno de los testigos de identidad reservada no sería objetivo ya que intentaría “cubrir” a otro sospechoso.

En busca de un vínculo

Retomando la hipótesis fiscal, a los sabuesos les resta establecer la relación entre los detenidos. Conocido es el vínculo entre Díaz y Márquez, incluso fueron arrestados juntos cuando llegaron al predio del ex club Jorge Newbery mientras había un rastrillaje en busca de la joven, aunque no se los relaciona directamente con el tercer acusado. Todos reconocen que al menos se conocían del barrio, pero no se sabe si tenían un contacto permanente.

Los roles en la causa tienen a “Fido” como instigador del presunto asesinato y a “Chupetín” y a “Tito” como autores. Los tres bajo el delito de femicidio, con pena única de perpetua.

El móvil sería algún conflicto por drogas, en donde la joven podría haber quedado involucrada y que su muerte responda a una venganza. Parte de esto se presume porque Díaz está señalado como un jefe narco en esa zona de Las Heras.

Se espera que la semana que viene la jueza retome la audiencia para darle lugar a la teoría del abogado de la familia de la víctima, Fernando Peñaloza, y luego será el turno de las defensas. A cargo de Díaz está Pablo Cazabán, Legrand representa a Chumacero y Márquez tiene una abogada oficial.

En paralelo a lo judicial, ayer se realizó un nuevo operativo en búsqueda de rastros de la chica. Las tareas fueron otra vez en el predio del Jorge Newbery, con resultados negativos.