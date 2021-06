Prisión perpetua para el femicida de Ugarteche que había sido denunciado por el hijo de la víctima

Condenaron a perpetua a Roberto Daniel López (19) al ser considerado culpable de la muerte de Mercedes Margarita Zarate (28) ocurrido en enero del 2021 en el asentamiento Tierra, Sol y Luna de Ugarteche, Lujan de Cuyo.

Esta mañana el juez Horacio Cadile avaló un juicio abreviado por el delito de femicidio, tras un acuerdo entre el fiscal Carlos Torres y la defensa de López.

La muerte de Mercedes Margarita Zárate, salteña residente en Ugarteche, fue el primer femicidio registrado en 2021. En el ataque también resultó lesionado en el cuello su hijo, de 9 años, pequeño que se había encerrado en una habitación, de donde fue rescatado por personal policial.

La muerte de Mercedes se produjo después de las 7 del 17 de enero pasado. A esa hora la joven salió de trabajar de una fábrica de conservas ubicada en ruta 16 y se dirigió a su casa, ubicada en el barrio el barrio Tiera, Sol y Luna, en el distrito de Ugarteche.

Roberto Daniel López Martínez (19), acusado del femicidio de Mercedes Zárate (28) en Luján / Gentileza Gentileza

En la vivienda ya la estaba esperando Roberto López quien en ese momento mantuvo una discusión con la mujer y luego la atacó violentamente, con golpes de puño y tal vez con algún objeto contundente y, además, le produjo importantes heridas con un destornillador. Golpes y heridas le produjeron la muerte en el acto.

La mujer no fue la única víctima del caso, ya que López, previamente había agredido al hijo de Mercedes, un niño de 9 años que sufrió heridas menores y por suerte pudo escapar del lugar y llegar hasta la casa de uno de sus tíos. El pequeño recorrió 2 kilómetros, corriendo, para darles la novedad a sus parientes, quienes al llegar a la casa de la víctima la encontraron sin vida y llamaron al 911 para denunciar el caso.

Las primera investigaciones se dirigieron a la ex pareja de la mujer ya que su hermano hizo referencia a que la víctima habría tenido una pelea con su ex pareja, al quien identificó como Felipe Huanaco Franco Emanuel. Sin embargo, cuando fueron a buscarlo comprobaron que no se había movido de su casa, ubicada en Godoy Cruz, donde cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

Pese al estado de shock, el niño señaló a un tal “Roberto” como el agresor y ahí los policías fueron a buscar a López, quien vive a solo dos casas de la víctima. Tras detenerlo en las cercanías, a pedido del fiscal de Homicidios Carlos Torres se realizó un allanamiento en la casa de sospechoso y se logró dar con un pantalón y una remera con manchas de sangre que ahora serán analizadas para saber si corresponde a Mercedes.

Además tras ser detenido, se le secuestraron unas zapatillas que también tenían sangre. Según trascendió, el hombre tras ser detenido habría confesado la autoría del crimen, aunque esta declaración no tiene valor judicial.

Por este hecho, Roberto Daniel López Martínez, vecino de la mujer y oriundo de la provincia de Jujuy, fue condenado hoy.