Pelea en el AutoMac: nadie llamó al 911 y una fiscal pidió los videos de seguridad

La justicia investiga la violenta pelea que se produjo en la madrugada del domingo en el ingreso al McDonald’s del centro comercial Palmares que dejó como saldo un joven brutalmente herido.

El caso está a cargo de la fiscal Gabriela García Cobos de la Fiscalía Correccional. Por ahora el expediente está caratulado como averiguación hecho y cuenta con la denuncia realizada ayer por Daniel, el joven o que iba conduciendo una camioneta 4x4 y que resultó atacado por un grupo de jóvenes que iban en un Peugeot 208 blanco.

La víctima denunció en una Oficina Fiscal de Godoy Cruz que en la madrugada del domingo, cerca de las 6.30 estaba a bordo de su camioneta, junto a su novia y dos chicas más y que se produjo una discusión que tuvo como detonante que la camioneta “tocó” desde atrás al auto, mientras los dos vehículos estaban en la cola del servicio “autoMac”.

Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, nadie –ni el agredido, ni la seguridad de Palmares o personal de la hamburguesería, ni los numerosos clientes que filmaron el incidente- llamó al 911 por lo que, no existe en el expediente el habitual informe policial con el que se inician, en general, los expedientes judiciales.

Por lo tanto, la fiscal como no conoce los nombres de los agresores, ha solicitado al barrio privado y a McDonald’s que le entreguen los registros de las cámaras de seguridad porque quiere saber: cómo y porqué se inició la pelea y también si figura la patente de Peugeot.

Según las fuentes consultadas, todo hace pensar que el caso podrías ser encuadrado como “lesiones leves”, ya que no parecería –por lo que se ve en los videos- estar frente a una riña ya que el joven del camioneta no contesta la agresión.

El expediente penal no tendrá en cuenta el daño de los vehículos, algo que es una cuestión civil. En principio, la camioneta habría golpeado desde atrás al auto pero luego, al final de la trifulca, el conductor de la camioneta impacta contra el auto con cierta violencia y con la intención de escapar de lugar. Por otra parte, durante la pelea, los agresores habrían roto el vidrio dela ventanilla del conductor y golpeado a la camioneta en las puertas. Todas estas roturas no son cuestiones que deberán ser solucionadas en el fuero civil, si alguno inicia una demanda.

Según contó el dueño de la camioneta a un programa de radio Nihuil, todo comenzó con el choque de la camioneta cuando “sin querer, saco el pie del freno y se me va un poquito la camioneta, y lo toco al Peugeot de adelante. Se bajaron cuatro chicos, me dijeron ‘mirá lo que hiciste’ y les pedí perdón”.

Todo volvió al a normalidad por unos minutos hasta que los jóvenes volvieron increpar al conductor de la camioneta porque los “decían que yo los sobré, que me hice el canchero”.

Luego, tal como se ve en los videos que inundaron las redes, los jóvenes rompen el vidrio de la ventanilla y lo golpean repetidas veces al conductor en la cara. El joven nunca se baja de vehículo.

“Me quería ir de ahí y como no podía salir, puse primera y lo toco al Peugeot. Tenía que correr el auto de adelante porque si no estos pibes me iban a matar. El vidrio me lo rompieron con una piña. Estoy desfigurado”, dijo la victima a Nihuil.