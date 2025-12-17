17 de diciembre de 2025 - 19:05

Otro golpe al Ejército Argentino: hallaron muerto a un suboficial principal dentro de un cuartel

La Justicia investiga las causas del deceso, mientras se esperan los resultados de la autopsia. El ministro de Defensa, Carlos Presti, emitió un mensaje: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones”.

El cuartel donde hallaron al suboficial del Ejérctio Argentino muerto.

El cuartel donde hallaron al suboficial del Ejérctio Argentino muerto.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado sin vida dentro de una unidad militar de la provincia de Corrientes y el hecho abrió una investigación judicial para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte. La víctima fue identificada como el suboficial principal Juan Pereira, de 50 años.

Leé además

Albañil denunciado por abuso sexual en una escuela: la rueda de reconocimiento fue negativa

Supuesto caso de abuso en una escuela de Guaymallén: la rueda de reconocimiento dio negativo

Por Lautaro Domínguez
Cuatro personas fueron acusadas de vender termos y vasos que ingresaron de manera ilegal desde Brasil y los hacían pasar como productor originales de la reconocida marca estadounidense. 

Vendían termos de la marca más famosa, pero eran truchos: hay cuatro detenidos por contrabando

Por Redacción Policiales

El actual ministro nacional de Defensa, Carlos Presti, también se refirió al hecho y manifestó: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”.

Causa: “Averiguación de muerte”

Compañeros de trabajo lo encontraron muerto durante la madrugada dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades.

Según informó Infobae, Pereira acumulaba más de 28 años de servicio en la fuerza. En el lugar intervino personal de Gendarmería Nacional y activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de situaciones.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien en un primer momento se mencionó la posibilidad de un suicidio por ahorcamiento, la investigación fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

En tanto, aún resta conocer el resultado de la autopsia. En paralelo a la investigación judicial, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas y puso a disposición de la Justicia a las autoridades militares locales para colaborar con todas las pericias necesarias.

Desde la fuerza expresaron su pesar por la muerte del suboficial y acompañaron a sus familiares, amigos y camaradas en este momento de dolor.

El caso se conoció pocas horas después de otro episodio similar que resonó a nivel nacional: el soldado del Ejército Argentino que fue hallado sin vida en la Quinta de Olivos mientras cumplía tareas de seguridad en la residencia presidencial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La banda narco utilizaba un geriátrico como depósito de estupefacientes 

Desarticularon una banda narco familiar que usaba un geriátrico como depósito de drogas

Por Redacción Policiales
Autos recuperados en un taller de Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Robaban casas en Junín y desarmaban autos en Guaymallén: detuvieron a 4 integrantes de una banda

Por Sergio Faria
Así quedó el frente de la vivienda incendiada en el barrio Municipal. Los Andes. 

El drama familiar detrás del hombre que llegó borracho e incendió su casa: "Es irrecuperable"

Por Redacción Policiales
Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Por Redacción Policiales