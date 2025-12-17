Otro golpe al Ejército Argentino: hallaron muerto a un suboficial principal dentro de un cuartel

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado sin vida dentro de una unidad militar de la provincia de Corrientes y el hecho abrió una investigación judicial para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte. La víctima fue identificada como el suboficial principal Juan Pereira, de 50 años .

El actual ministro nacional de Defensa, Carlos Presti, también se refirió al hecho y manifestó: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia” .

Compañeros de trabajo lo encontraron muerto durante la madrugada dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades.

Según informó Infobae, Pereira acumulaba más de 28 años de servicio en la fuerza . En el lugar intervino personal de Gendarmería Nacional y activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de situaciones.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien en un primer momento se mencionó la posibilidad de un suicidio por ahorcamiento, la investigación fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

En tanto, aún resta conocer el resultado de la autopsia. En paralelo a la investigación judicial, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas y puso a disposición de la Justicia a las autoridades militares locales para colaborar con todas las pericias necesarias.

Desde la fuerza expresaron su pesar por la muerte del suboficial y acompañaron a sus familiares, amigos y camaradas en este momento de dolor.

El caso se conoció pocas horas después de otro episodio similar que resonó a nivel nacional: el soldado del Ejército Argentino que fue hallado sin vida en la Quinta de Olivos mientras cumplía tareas de seguridad en la residencia presidencial.