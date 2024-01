Nueva modalidad de estafa: vive en Mendoza y le llegó una fotomulta “trucha” de Buenos Aires

Un mendocino recibió una fotomulta falsa de la provincia de Buenos Aires en la que se dice que su auto excedió la velocidad en una ruta del municipio de Bragado, lugar donde nunca estuvo.

Ayer por la mañana a A. J., un jubilado que reside en Ciudad, le dejaron por debajo de la puerta de su casa un formulario verde del ministerio de Transporte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando el hombre lo abrió se encontró con una multa de tránsito de la Municipalidad de Bragado por exceso de velocidad.

La multa que llegó desde Buenos Aires, en detalle.

En la misma se indica que el 9 de octubre de 2023 transitaba por la Ruta Nacional 5 en un auto Nizan Versa a exceso de velocidad. “Yo hace como 10 años que no voy a Buenos Aires en auto por lo que fue lo primero que me resultó extraño”, explicó el hombre.

Los datos que consigna el papel corresponden al vehículo del hombre que recibió la multa pero no consigna el modelo de vehículo. “Los dato son correctos pero las fotos son falsas: las ópticas son distintas y la ubicación de la patente en mi auto está en la puerta del baúl y en la foto está en el parasol trasero”, explicó la persona que recibió la fotomulta trucha.

Los estafadores le solicitaban que pague $ 21.750 y luego hay unas “amenazas”: si no lo paga en término el caso se va judicializar en un juzgado de Chivilcoy.

una multa falsa

“No es la primera vez que me llega una multa falsa. Hace años llegó otra a nombre de mi mujer. Me indigna porque parece que se usan un documento oficial y, como están las cosas, no descartaría que puedan hacerlo las mismas autoridades”.

Además el hombre dice que hay que alertar sobre esta metodología de estafa porque puede recaer en un incauto que para evitarse problemas termine pagando por algo que no hizo.