“No fue una cuestión policial”: Berni habló del asesinato del quiosquero en Ramos Mejía

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló este lunes del asesinato del quiosquero Roberto Sabo, ocurrido el domingo por la tarde en Ramos Mejía. Aseguró que la Policía, que se encuentra bajo su supervisión, respondió correctamente porque detuvo a los presuntos delincuentes minutos después del hecho.

“Yo no quiero entrar en discusión, entiendo el dolor de un padre, entiendo el dolor de todos los vecinos. ¿Fue una cuestión policial? No fue una cuestión policial. Un policía forcejeó con el delincuente a la salida, el patrullero estaba pasando por ahí y detuvo a los dos. No es una cuestión policial este caso”, aseguró el funcionario en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, según replicó Infobae.

La periodista Rosario Ayerdi le recordó al funcionario que la Policía no sólo debe detener a los sospechosos, sino prevenir este tipo de hechos violentos, a lo que el funcionario contestó: “¿Qué es prevenir? ¿Poner un policía en cada esquina? Actualmente tenemos 2,1 policías custodiando cada 100 manzanas”.

Berni enmarcó este y otros casos de inseguridad en el Conurbano bonaerense en “un sistema que no funciona” como consecuencia de factores económicos, culturales y sociales. “Hay un factor cultural muy importante, hay una degradación económica muy importante, hay una degradación social, una falta de absorción del concepto de autoridad, del concepto de orden. Me gustaría darles un montón de datos ilustrativos con los antecedentes de los detenidos por este caso, pero no puedo porque opera el secreto de sumario”, dijo.

Ramos Mejía. El momento en que detienen a Suárez y su novia, acusados de asesinar al kiosquero. (Foto / Twitter)

Asesinato del quiosquero en Ramos Mejía

Roberto Sabo, de 48 años, padre de mellizos de 16, fue asesinado por delincuentes cuando atendía su drugstore ubicado a tres cuadras de una comisaría. Los acusados fueron detenidos.

Leandro Daniel Suárez es el principal sospechoso de ser el autor material de asalto. Además, cuenta con un robusto prontuario penal. Su cómplice en el ataque al quiosco fue una joven de 15 años.

Vecinos de La Matanza realizaron una protesta para exigir Justicia y más seguridad. El asesinato de Sabo se suma a otros hechos registrados en ése y en otros municipios bonaerenses que pusieron de relieve un drama que suma víctimas todos los días.