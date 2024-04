Video: Sergio Berni sorprendió bailando música pop en el programa de Rebord

En una inesperada revelación, Sergio Berni, exministro de Seguridad bonaerense, demostró su talento para la danza durante su participación en un programa de streaming conducido por Tomás Rebord en el canal Blender.

Todo comenzó cuando, al sonar la canción “A Little Respect” de Erasure, un clásico de los años 80, Berni no pudo contener su entusiasmo. Con una sonrisa amplia y nostálgica, el exfuncionario recordó que cuando era joven iba a los boliches a bailar música electrónica. “Me gustaba bailarla mucho, se sentía el ritmo pumba, pumba, pumba, me gustaba el pumba pumba”, confesó.

Sorprendidos por la revelación de Berni, los conductores del programa lo invitaron a bailar en una improvisada pista ubicada en el estudio. “Subile, subile”, le pidió Rebord al operador, ya sobre la pista, y comenzó a agitar sus brazos, al igual que su compañero. “Vení, vení”, le dijeron. Aunque al principio mostró cierta timidez, pronto se dejó llevar por la música y mostró sus habilidades para el baile.

Con movimientos algo coordinados, Berni demostró que no solo es un político y funcionario, sino también un “talentoso” bailarín. Durante unos treinta segundos, disfrutó junto a los conductores y demostró su destreza en la pista.

La secuencia culminó con abrazos y cánticos, confirmando la advertencia inicial de Berni de que bailaba mejor que los anfitriones en este género de música de los 80. La inesperada actuación del exministro generó risas y se hizo viral en las redes sociales.

“Esto es increíble hermano. Berni es literalmente un personaje del GTA Vice City en el Malibú. Me vuelvo loco”, “Qué momento increíble”, “Épico”, fueron algunos de los comentarios en X sobre el video viral.