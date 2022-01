Nahir Galarza ratificó ante la Justicia que su papá mató a Fernando: “Está empoderada”

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, declaró este jueves ante la Justicia de Gualeguaychú (Entre Ríos) y ratificó su denuncia en la que sostiene que fue su padre quien cometió el homicidio y que su tío paterno abusó de ella cuando era menor.

Según Raquel Hermida Leyenda, abogada de la condenada, Nahir dejó constancia de que su madre también era víctima de violencia de género por parte del policía Marcelo Galarza.

La letrada contó que la joven declaró vía Zoom ante el fiscal de Gualeguaychú Mauricio Romero, ante quien tramitan las denuncias por el abuso sexual infantil y por el homicidio de Fernando.

”Ratificó absolutamente todo”, afirmó la abogada, quien estuvo acompañada, de manera virtual, por su colega de Entre Ríos, Candela Bessa.

Nahir Galarza declaró por Zoom: qué dijo

“Vengo a ratificar todo lo que dijo y denunció mi abogada Raquel, que yo soy inocente y fue mi padre quien mató a Fernando”, expresó la joven de 23 años ante el fiscal Romero, según publicó Infobae.

De acuerdo con Hermida Leyenda, “Nahir está empoderada. Dio un paso muy grande hacia adelante. Me lo contó a mí porque confió y supo que no la iba a traicionar. Su padre me tiene miedo y no fue capaz de decir la verdad, prefirió su libertad antes que la de su hija, que es inocente. Nahir se sintió sola, desamparada. Le costó mucho emocionalmente acusarlo, pero no está sola”.

La abogada de Nahir Galarza, Raquel Hermida Leyenda (Archivo)

En tanto, al dialogar con Página/12, la letrada indicó que Nahir le aseguró que “la primera vez que se bañó tranquila en su vida fue en la cárcel”.

“Si hay un lugar donde no podés estar tranquila para bañarte, es la Unidad Penitenciaria”, advirtió.

A su vez, Hermida Leyenda adelantó que presentará un “recurso de revisión” ante la Fiscalía General para apelar la decisión de Ministerio Público de Gualeguaychú de desestimar la nueva hipótesis que plantea Nahir sobre el crimen de Fernando.

El lunes pasado, la fiscalía de esa ciudad entrerriana resolvió que “se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Nahir Galarza insiste en que su padre es el asesino de Fernando Pastorizzo. También denunció a su tío paterno por abuso sexual. (Archivo)

También se desestimó con los mismos argumentos la denuncia de la defensa de Nahir relacionada a un posible “acuerdo espurio” entre el primer abogado de la joven, Víctor Rebossio, y el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aunque sí se hizo lugar al inicio de una investigación por el abuso sexual presuntamente sufrido por la joven por parte de un familiar.

Tras conocer el pronunciamiento fiscal, la abogada Hermida Leyenda explicó que ya sabía que la denuncia sería rechazada en Entre Ríos, pero dijo que necesitaban esta resolución como prueba de la denuncia interpuesta como hecho nuevo en la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que informó que se dispuso una medida de protección perimetral y botón de pánico para la madre de Nahir.

Es que semanas atrás, los padres de Nahir decidieron divorciarse y a partir de esa decisión surgieron todas las denuncias.