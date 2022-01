La reacción de Nahir Galarza ante su padre y el arma: “No tenía idea de lo que estaba haciendo”

“Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía a dónde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado”. Mientras sigue en la cárcel, Nahir Galarza aportó más detalles de cómo ocurrió aquella madrugada del 30 de diciembre de 2017 en la que fue asesinado su novio Fernando Pastorizzo y el rol de su padre, el policía Marcelo Galarza, recientemente denunciado como el presunto autor del crimen.

A través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, la condenada a prisión perpetua en Entre Ríos aseguró que su padre cometió el homicidio delante de ella y luego de descubrir que la víctima había tomado, por quinta vez y sin permiso, su pistola reglamentaria de policía.

Para aclarar la sorpresiva denuncia contra Marcelo Galarza, la letrada explicó que Nahir “no niega estar en la escena del hecho”, sino que agrega a una persona (el padre). Es decir, Nahir reconoce haber presenciado el crimen de su novio, aunque no se considera como la autora material.

¿Por qué el papá de Nahir Galarza habría matado a Fernando Pastorizzo?

De acuerdo con la representante de Nahir, “puede pensarse por los maltratos y la violencia machista que el joven ejercía contra Nahir, pero ella no le había contado a su padre sobre eso. Solo lo sabía su madre”.

Pero si Marcelo Galarza no sabía de la presunta violencia que sufría su hija, ¿por qué habría asesinado a Fernando?

Nahir Galarza junto a su padre, el policía Marcelo Galarza. Cuatro años después, ella lo acusó como el autor del crimen de Fernando Pastorizzo. (Archivo)

“Nahir dice que Fernando le había robado la pistola al menos cinco veces a su padre. Que la primera vez Fernando se asustó porque la trabó y la dejó con una bala adentro. Después se la sacó. Hubo otros episodios. Según Nahir, en uno de ellos -poco antes del crimen- su padre la llamó a las cinco de la mañana para ver dónde estaban y le pidió que le devolvieran la pistola porque tenía que irse a trabajar. Fernando la devolvió dos horas tarde, Nahir la puso arriba de la heladera, pero su padre se fue a trabajar sin el arma. Es más, cuenta ella que Fernando llegó a disparar contra un camión con esa pistola. Esto del arma fue corroborado por Yamina, la mamá de Nahir, que contó que una vez su marido no encontraba el arma reglamentaria”, agregó Hermida Leyenda.

Según el relato de la joven de 23 años a su abogada, “esta pistola reglamentaria era utilizada por Fernando para obligar a Nahir a terminar la noche con él” y también amenazarla.

“Esa última noche es evidente que Fernando lo vio llegar a Galarza (padre) con su auto. Frenó de golpe la moto y eso hizo que se cayera. Nahir, sorprendida, dice: ‘Yo no me caí, me tambaleé, pude sostenerme’. El arma que tenía Fernando se cae al piso. El padre al bajar del auto, agarra el arma y dispara una vez. Fernando dice: ‘Nahir, llamá a la ambulancia’. Pero Nahir no tiene tiempo a nada porque el padre vuelve a disparar. Le devuelve el arma a Nahir, como si alguna vez ella la hubiera tenido, y la hace ir a su casa con el arma”, indicó la letrada.

“Sabe lo que hace”: Nahir Galarza contra su padre y una denuncia de abuso sexual

De acuerdo con Hermida Leyenda, el padre de Nahir “es un hombre que sabe lo que hace”, en cambio; la joven “no tenía idea de lo que estaba haciendo” y “nunca había sostenido el arma ni disparado”.

”Y ahí empieza toda la confusión de Nahir: ¿Por qué su padre había matado a Fernando si no sabía que él ejercía violencia de género contra ella?”, continuó la abogada, que se encuentra en Paraná para acompañar las nuevas diligencias ante la justicia.

”Papá es así”, le dijo Nahir a la letrada.

Según la nueva denuncia, Nahir Galarza “no tenía idea de lo que estaba haciendo” y “nunca había sostenido el arma ni disparado”.

Hermida Leyenda añadió que luego del crimen de Fernando, el padre de Nahir se encontró con su abogado, Víctor Rebossio, “un hombre con muchos contactos políticos, de dinero” y aclaró que “Nahir y la madre no participan de la reunión”, pero que al cabo de la misma a la joven “le dan la orden de hacer todo lo que dicen ellos y Nahir cumple”.

A su vez, la condenada también le contó que su padre no la “defendió del abuso” que supuestamente sufrió de un tío paterno cuando ella era más joven.

Entonces, la causa que se inició el viernes tras la denuncia de Nahir Galarza se va a dividir en tres: “abuso sexual infantil, violencia de género y homicidio”.

La reacción del padre de Nahir Galarza tras la denuncia

Actualmente, Marcelo Galarza está recluido en el campo y divorciado de su esposa, Yamina Kroh, quien ya manifestó que apoya a su hija Nahir en la nueva denuncia.

“Yo no lo maté (a Fernando Pastorizzo)”, aseguró el hombre al ser contactado por teléfono el viernes pasado por Infobae. “Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada”, sintetizó.

Nahir Galarza contó que su padre no la “defendió del abuso” que presuntamente sufrió de un tío paterno cuando ella era más joven. (Archivo)

“Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, expresó el padre policía de Nahir.

Y cerró: “Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”.