28 de junio de 2026 - 16:06

La atacó, la mordió y la dejó encerrada: detuvieron al agresor en Jujuy

Una joven denunció que fue brutalmente atacada por su pareja en la localidad jujeña de Abra Pampa. El acusado fue detenido y la Justicia investiga el caso bajo la figura de lesiones y violencia de género.

Policía de Abra Pampa, Jujuy.

Policía de Abra Pampa, Jujuy.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la localidad jujeña de Abra Pampa, donde una joven denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja. El acusado fue detenido horas después y quedó a disposición de la Justicia.

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De acuerdo con la denuncia, el hombre regresó al domicilio que compartían en aparente estado de ebriedad y comenzó una discusión que rápidamente derivó en un ataque físico.

La violenta agresión

Según el relato de la víctima, el agresor primero la empujó y la sacó por la fuerza de la vivienda. Una vez en el exterior, la tomó del cuello e intentó asfixiarla, provocándole dificultades para respirar.

La agresión continuó con un cabezazo que le ocasionó lesiones en la nariz y la boca. Además, el hombre le mordió uno de los labios antes de obligarla a regresar al interior de la casa.

Lejos de detenerse, el acusado la llevó hasta el baño del inmueble, donde la dejó encerrada contra su voluntad. Mientras permanecía allí, continuó hostigándola y, según la denuncia, le arrojaba agua.

La víctima logró escapar y denunciar el hecho

Cuando el agresor abandonó la vivienda, la joven aprovechó la oportunidad para escapar y solicitar ayuda. Tras la denuncia, efectivos de la Seccional Nº 16 acudieron al lugar, iniciaron las actuaciones correspondientes y reunieron las primeras pruebas para avanzar con la investigación.

La víctima recibió asistencia médica por las lesiones sufridas durante el ataque.

Horas después del hecho, el presunto agresor fue detenido. La causa quedó en manos de la Justicia, que abrió una investigación por lesiones y violencia de género para determinar su responsabilidad y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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