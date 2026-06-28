28 de junio de 2026 - 20:04

Tragedia en la Ruta 7: un hombre falleció tras un vuelco en Santa Rosa

Un Volkswagen Up volcó en el kilómetro 948 de la Ruta Nacional 7, en Santa Rosa. Una persona murió tras ser trasladada al hospital y otras tres resultaron heridas.

Un muerto y tres heridos tras el vuelco de un auto en la Ruta 7 en Santa Rosa.

Un muerto y tres heridos tras el vuelco de un auto en la Ruta 7 en Santa Rosa.

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Prensa Seguridad
Tres heridos y una víctima fatal tras un accidente en la Ruta Nacional 7.

Tres heridos y una víctima fatal tras un accidente en la Ruta Nacional 7.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre murió y tres personas resultaron heridas tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948. El hecho ocurrió en el departamento de Santa Rosa, durante la tarde de este domingo, alrededor de las 17.20.

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El vehículo involucrado fue un Volkswagen Up, conducido por un hombre identificado como D.E.B. (37 años), quien viajaba acompañado por cuatro personas.

Entre los acompañantes se encontraban D.C.B. (70 años), con politraumatismos leves; J.A.R. (67 años), que no presentó lesiones; S.B.Q. (79 años), también con politraumatismos leves; y A.E.L. (80 años), quien falleció luego de ser trasladado al hospital de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el dominio del vehículo a raíz del encandilamiento provocado por el sol, lo que derivó en el vuelco del rodado sobre la banquina sur de la ruta.

Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría 21ª, personal de Policía Científica y agentes de Policía Vial, quienes asistieron a los ocupantes y coordinaron los traslados al centro de salud.

La causa quedó bajo investigación de la oficina fiscal de Santa Rosa–La Paz, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias del siniestro vial.

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