Máximo Thomsen rompió el silencio: " Quiero pedir disculpas, nunca tuve la intención de matar”

Este lunes, por primera vez desde que fue detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló Máximo Thomsen. El joven más complicado en el juicio por el homicidio del estudiante de abogacía decidió romper el silencio.

“Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No me reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”, dijo.

“Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó eso día, esa noche”, agregó el joven claramente conmovido.

En desarrollo.