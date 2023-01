El rugbier Luciano Pertossi interrumpió a los peritos que mostraban videos de la golpiza y dijo: “Yo no estaba ahí”.

Este jueves se realiza la novena audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Durante esta jornada declaran peritos que le realizaron hisopados a los acusados y otros que analizaron videos. También estarán presentes policías de la DDI de la ciudad costera donde ocurrió el asesinato y funcionarios judiciales.

Mientras mostraban los videos en el que se ve la golpiza, Luciano Pertossi interrumpió a los peritos, pidió la palabra y exclamó: “Yo no estaba ahí”. Inmediatamente, el fiscal le preguntó: “¿Dónde estaba usted?”. Pero el acusado señaló: “No se esfuercen en hacer ninguna pregunta porque no voy a responder”.

Cómo fue el cruce entre Pertossi y el fiscal

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que los peritos no habían visto. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, pero la jueza Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura, detalla Infobae.

“No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo. Allí fue que comenzó el cruce entre Tomei y los fiscales:

-“¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?”.

-“Luciano Pertossi”, respondió.

Así, Pertossi le hizo un gesto a su defensor y pidió hablar. Apuntado por los peritos, tomó la palabra. Es la primera vez en todo el proceso que uno de los acusados decide hablar ante el Tribunal N°1.

-“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, aseguró el acusado.

-“¿Dónde estaba?”, preguntaron los fiscales.

-“No te voy a responder”, replicó Pertossi.

Le reiteraron la pregunta pero volvió a evadirla. Visiblemente nervioso, dijo: “No te voy a responder”.

Su tono fue cada vez más desafiante. “¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”, siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.

Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio, en donde los familiares de los acusados comenzaron a conversar con Hugo Tomei.

Qué muestra el video que complicó a Luciano Pertossi

El video, una de las piezas menos conocidas el caso, está filmado desde la vereda de enfrente de Le Brique. Se ve lo que sucede en la parte lateral, delantera y posterior de un auto que está estacionado sobre la Avenida 3. Es en el momento de la golpiza, pero filmado desde otro ángulo. Fernando no se ve porque supuestamente está detrás del auto. Se ven golpes venir en varias direcciones.