28 de mayo de 2026 - 20:54

Impactante persecución en un shopping: un guardia atropelló a un ladrón con un cuatriciclo

El joven de 18 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó internado, mientras que el custodio fue imputado por lesiones culposas graves.

Un joven terminó internado tras ser atropellado por un vigilador en Unicenter.

Un joven terminó internado tras ser atropellado por un vigilador en Unicenter.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un vigilador de seguridad privada atropelló con un cuatriciclo a un joven de 18 años que escapaba luego de un intento de robo en el shopping Unicenter. El centro comercial se encuentra ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

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El episodio ocurrió el lunes feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo. El hecho terminó con el sospechoso internado en grave estado tras golpear su cabeza contra el asfalto.

El custodio, que pertenece a la empresa de seguridad Securion, fue imputado por el delito de lesiones culposas graves, aunque continuará el proceso judicial en libertad.

Cómo ocurrió la persecución en el estacionamiento de Unicenter

Según indicaron fuentes del caso, el joven había intentado robar en un local dedicado a la venta de carteras, mochilas, bandoleras y billeteras para mujeres dentro del centro comercial. Cuando las empleadas advirtieron la situación, alertaron al personal de seguridad del shopping y los sospechosos intentaron escapar rápidamente hacia la zona externa del predio.

Uno de los vigiladores que patrullaba el estacionamiento en un cuatriciclo comenzó entonces a perseguir a uno de los jóvenes. “Alertado por sus compañeros, el vigilador ubicó al sospechoso y comenzó a perseguirlo con el cuatriciclo. En el trayecto perdió estabilidad y embistió al sospechoso”, explicaron voceros policiales.

Un guardia de seguridad embistió a un sospechoso que huía tras un robo en Unicenter
Un guardia de seguridad embistió a un sospechoso que huía tras un robo en Unicenter.

Un guardia de seguridad embistió a un sospechoso que huía tras un robo en Unicenter.

El sospechoso sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Producto del impacto, el joven cayó violentamente y golpeó la cabeza contra el pavimento. Personal médico lo trasladó de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde quedó internado.

Fuentes judiciales señalaron posteriormente que el sospechoso continúa hospitalizado, aunque su estado de salud es estable. La secuencia completa fue registrada por un testigo con un teléfono celular y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense llegaron al shopping y comenzaron las actuaciones correspondientes. El vigilador fue indagado por la Justicia y posteriormente excarcelado mientras avanza la causa.

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