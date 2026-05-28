"Te ganás comisión": los chats que complican a los detenidos por grooming en Independiente

La causa por grooming que involucra a juveniles de Independiente sumó en las últimas horas dos detenidos. Además el caso reveló una serie de chats que muestran cómo operaban los acusados para contactar adolescentes del club mediante redes sociales, ofrecerles dinero y pedirles imágenes personales e íntimas.

La investigación está a cargo de la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús y cuenta con actuaciones de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense.

Los acusados fueron identificados como Martín Eduardo Diez , de 41 años y empleado del Ministerio de Salud de la Nación, y Gustavo Aníbal Bautista , de 52, profesor de Geografía en escuelas secundarias de Ituzaingó y Morón.

Los detenidos: Gustavo Aníbal Bautista (52), quien trabajaba como profesor de Geografía en escuelas secundarias de Ituzaingó y Morón; y Martín Eduardo Diez (41), empleado del Ministerio de Salud de la Nación.

Según el expediente, ambos habrían mantenido contacto con adolescentes vinculados a las divisiones inferiores de Independiente entre enero y abril de este año. La investigación comenzó luego de que el club denunciara posibles episodios de grooming relacionados con chicos de la pensión y otras categorías juveniles.

A partir del análisis de dispositivos, capturas de pantalla y testimonios, los investigadores reconstruyeron una modalidad que incluía:

perfiles falsos de Instagram,

mensajes temporales,

transferencias de dinero,

pedidos de fotografías,

y promesas económicas para sumar a otros adolescentes.

En uno de los chats incorporados al expediente, uno de los sospechosos se presentó ante un chico de 13 años como un supuesto “botinero”. “Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles. Sin nada a cambio”, escribió.

Después le ofreció “10 mil por semana” y más tarde “30 mil” mensuales. También le pidió un alias para realizar transferencias.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos: un celular y una computadora portátil Parte de lo secuestrado en los allanamientos: un celular y una computadora portátil. Infobae

Los mensajes y las promesas de dinero

Los investigadores detectaron conversaciones donde los acusados buscaban generar confianza con los adolescentes mediante dinero y propuestas vinculadas al fútbol. “Cuando gastes mi platita quiero que me muestres en qué gastás. Mandá fotos”, escribió uno de los sospechosos en uno de los intercambios analizados.

Incluso, según la causa, también ofrecían “comisiones” por incorporar a otros chicos del club. “Te ganás comisión si me aceptan como botinero”, aparece en otro de los mensajes secuestrados por la Justicia.

Otro de los chats fue atribuido a Martín Diez, quien utilizaba perfiles como “gallediez” y “martindiez”. En esas conversaciones, el acusado hablaba con un adolescente alojado en la pensión de Independiente y le preguntaba si estaba solo, cuándo podía salir o si tenía permiso para irse durante los fines de semana.

“¿Y en la semana no te dejan salir a dar una vuelta o hacer algo?”, escribió en uno de los mensajes. Cuando el chico comentó que tenía “salida libre” los fines de semana, el sospechoso respondió: “Está re lindo acá para pasear”.

En otro intercambio, el adolescente manifestó sentirse “re encerrado” en la pensión y no tener dónde quedarse un sábado por la noche. A partir de eso, el acusado comenzó a sugerirle salidas fuera del predio.

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El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:



El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS — C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026

Transferencias, imágenes y allanamientos

La investigación determinó que Bautista habría realizado al menos 17 transferencias de dinero a menores de edad mediante Mercado Pago y Cuenta DNI. Para los investigadores, ese movimiento económico refuerza la hipótesis de una maniobra de captación mediante ofrecimientos económicos.

Durante los allanamientos realizados en Vedia y Villa Tesei, la Policía secuestró celulares, computadoras, pendrives y una cámara digital. Además, en uno de los domicilios encontraron dos fotografías impresas con representación sexual de menores. Según fuentes del expediente, una de las imágenes correspondería a una de las víctimas investigadas.

Los investigadores sostienen que los acusados intentaban evitar ser detectados utilizando perfiles temporales, conexiones desde lugares públicos y mensajes de única visualización. Ambos detenidos quedaron a disposición de la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús y del Juzgado de Garantías Nº4, mientras la Justicia intenta determinar si hubo más víctimas o la participación de otras personas en las maniobras denunciadas.