Liberaron a uno de los detenidos por la agresión a la moza de la Arístides y la víctima se quejó en las redes

La Fiscalía de Homicidios liberó a uno de los imputados por la agresión de una joven moza del bar “Maldito perro”, dee la calle Arístides Villanueva, en tanto que el otro sujeto, continúa en la cárcel acusado de lesiones graves.

El miércoles Carlos Ramón Angulo (39) quedó en libertad ya que según la investigación, no habría tenido partición en la agresión. Es más, habría tratado de separar a los que participaron de la riña inicial en la que la moza resultó brutalmente golpeada con un vaso de vidrio. La víctima, en su declaración también indicó que ese había sido el accionar de Angulo, según informó una fuente de Ministerio Público Fiscal consultada por Los Andes.

De todas maneras, este hombre sigue imputado por lesiones graves dolosas, un delito que tiene penas que van desde 1 a 6 años de cárcel, aunque con el tiempo todo hace pensar que será sobreseído.

Por otra parte, la situación del otro detenido sigue siendo complicada: es que José Luis Pericoli, (35), el hombre que golpeó a la joven con el vaso –según se puede apreciar claramente en las imágenes que captó la cámara de seguridad del bar, sigue en la cárcel, también imputado por lesiones graves dolosas. Esa situación se mantendrá hasta que se realice la audiencia de prisión preventiva donde un juez decidirá si las circunstancias del hecho ameritan mantener la detención u ordenar la libertad.

Pericoli había sido imputado inicialmente por hurto simple en tentativa y lesiones dolosas; y Angulo por lesiones dolosas leves en participación secundaria. Pero luego el Ministerio Público Fiscal reevaluó la prueba, paso el caso de la Fiscalía Correccional a Homicidios, donde se dictó la actual imputación.

Así quedó la moza atacada en la calle Arístides de la Ciudad de Mendoza (Facebook)

En las últimas horas, la joven apuntó en su cuenta de Twitter las secuelas que padece tras el ataque: “Pasemos a hablar del momento donde me arruina, tengo más de 20 puntos, ataques de pánico, no duermo, no salgo a la calle por miedo, no puedo verme en un espejo, tengo el oído izquierdo sordo y ahora mis agresores tienen su libertad y posiblemente no les queden antecedentes”.

Pasemos a hablar del momento donde me arruina, tengo mas de 20 puntos, ataques de panico, no duermo, no salgo a la calle por miedo, no puedo verme en un espejo, tengo el oido izquierdo sordo y ahora mis agresores tienen su libertad y posiblemente no les queden antecedentes https://t.co/nUMzrb0xKW — agustt1na (@Violetta_aguss) March 24, 2023

El feroz ataque

El 13 de marzo pasado, alrededor de las 3.30, dos hombres llegaron al bar “Maldito perro” y tras consumir algunos tragos en la terraza del bar se fueron a sentar a la vereda.

Según contó la propia víctima en radio LV10, los dos hombres trataron de irse del lugar sin pagar lo que habían consumido. Fue entonces cuando comenzó la discusión que involucró a la moza, al encargado y los dos violentos.

Cuando se pararon para irse, uno de ellos intentó llevarse el vaso de vidrio y, como le pidieron que lo devolviera, el sujeto se dio vuelta y lo reventó en la cabeza de la muchacha de 21 años. Agustina cayó al suelo completamente aturdida mientras que los presentes intentaron linchar a los atacantes hasta que llegó la policía.