“Les dije que no estaba bien pero nadie me escuchó”: el duro mensaje contra el presunto asesino de Luziano Moreno

Por meses viví violencia por parte de este flaco, a muchas personas les dije que él no estaba bien, le dije a su novia que él me había violentado y todos decidieron ignorarme. Ahí lo tienen, robándole la vida y sueños a alguien más. Ojalá no sienta la libertad en su piel jamás.

La provincia sigue conmocionado por el brutal crimen de del periodista deportivo Luziano Moreno (30) . el hombre fue salvajemnte apuñalado en medio de un supuesto intercambio ilegal de divisas, adentro de un auto, a plena luz del día en el barrio Bombal.

El supuesto agresor y único imputado es Pablo Rivas Stewart (27), un ex empleado judicial y hermano de la exreina de la Vendimia 2008 de San Rafael, Carla Rivas. Lo acusan de “homicidio criminis causa”. Su situación es más que complicada y los investigadores hablan de un “casa cerrado”. Rivas fue visto por un vecino discutiendo con la víctima fatal y luego lo encontraron intentado “descartar” el cuerpo en Godoy Cruz.

Sobre este imputado una joven realizó graves acusaciones en redes sociales. “Por meses viví violencia por parte de este flaco (Rivas)”, comienza el mensaje que se viralizó.

Y continúa: “A muchas personas les dije que él no estaba bien, le dije a su novia que él me había violentado y todos decidieron ignorarme”. “Ahí lo tienen, robándole la vida y sueños a alguien más. Ojalá no sienta la libertad en su piel jamás”, finaliza.

El brutal asesinato de Luziano Moreno

Cuatro millones nueve mil de pesos y 22 mil dólares que no habrían existido o que se esfumaron serían las claves para esclarecer el homicidio del periodista deportivo Moreno: el presunto asesino, Pablo Rivas Stewart (27), habría convenido con la víctima una transacción de divisas que nunca se llevó a cabo porque el plan habría sido el robo, por eso fue al cita fatal armado y sin ningún billete “verde”.

Si bien inicialmente había trascendido que Rivas iba a ser imputado por homicidio simple porque la agresión fue con un arma blanca -un cuchillo de carnicero que fue decomisado- la Fiscalía de Homicidios lo imputó por “homicidio criminis causa”: Rivas lo habría acuchillado y luego quiso ocultar el crimen y el robo. Rivas, en tanto, se negó a declarar y será trasladado a la cárcel.

Para los investigadores se trata de un “caso resuelto”, ya que existe un testigo directo del caso, un vecino del barrio Bombal que estaba mirando por la ventana de su casa y vio que dentro de un auto dos jóvenes discutían y luego uno agredía con un cuchillo, se bajaba del auto, desplazaba al conductor y luego huía conduciendo el auto, con la víctima en el asiento del acompañante.

Por otra parte, la rápida acción policial tras la denuncia, permitió encontrar el auto en Godoy Cruz con un detalle que pocas veces se da: “la escena del crimen” perfectamente preservada: el VW Fox donde ocurrió el homicidio, la víctima y el presunto victimario, el arma homicida –un cuchillo- y el móvil del crimen: 4.009.000 pesos que iban a ser intercambiados en una operación de divisas que nunca se hizo y que habia generado una violenta discusión y el posterior asesinato.

Pablo Rivas está acusado del asesinato del periodista Luziano 'Lucho' Moreno. Gentileza

Por otra parte, los investigadores tienen en su poder los teléfonos del periodista y el acusado por lo que es muy posible que puedan tener en breve información precisa sobre la forma en que se inició el falso negocio que terminó en un asesinato.

Es posible que esta operación cambiaria haya quedado registrada en los teléfonos del periodista y de su presunto homicida. Por ello los investigadores están a la espera de las pericias de los celulares que fueron también secuestrados. La versión es que un tercero que nada tiene que ver con el caso, los habría presentado.

Así la cosas Pablo Rivas – un ex auxiliar en la Oficina de Gestión Administrativa Penal Matutina, del Primer Juzgado Penal Colegiado que renunció a este trabajo a fines de 2020- será imputado por la muerte de “Lucho” Moreno, un periodista que trabajó en algunas web deportivas y en prensa del club Academia Chacras y que, además, tenía intenciones de emigrar próximamente a Estados Unidos.

Según trascendió, la versión policial sobre los 22 mil dólares es la siguiente: cuando encuentran casi in fraganti a Rivas, el joven les habría dicho que esa era la cifra acordada y que él se la habría dado a Moreno. Pero que inesperadamente apareció un hombre en moto a quien el periodista le dio los billetes estadounidenses. Luego uso el cuchillo que llevaba para defenderse de la agresión del cronista.

Será ahora la Fiscalía de Homicidios –el caso está a cargo de Claudia Ríos- la que deberá establecer si hubo un plan para llevar adelante un robo y si los dólares en cuestión existieron. También es está investigando por qué en el auto había una botella plástica con nafta.