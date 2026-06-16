Le dio un ladrillazo en la cabeza y le pegó en el suelo: un detenido y la víctima, en terapia intensiva

Un hombre fue brutalmente golpeado por un sujeto que le dio con un ladrillo en la cabeza y luego lo siguió golpeando cuando la víctima quedó en el suelo, dejándola en terapia intensiva .

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La agresión se produjo ayer a las 22:15 en Solari y Famatina de Guaymallén y fue denunciada a servicios de emergencia por la madre de la víctima, identificada como I. M. L. (31).

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron en el suelo a la víctima, quien presentaba severas lesiones en la cabeza, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) llegó al lugar para comenzar a trabajar sobre el caso. Una de las primeras hipótesis que se barajaron fue que se trataba de un posible ajuste de cuentas.

Luego los investigadores chequearon una cámara de seguridad de un vecino y pudieron ver que habían quedado registradas las imágenes de la brutal golpiza. Así, observaron a la víctima corriendo de oeste a este mientras era perseguida por otro hombre, quien finalmente lo alcanzó y le arrojó un ladrillo en la cabeza. Luego, tras derribarlo, continuó agrediéndolo con patadas y puñetazos.

El agresor fue detenido tras ser identificado como J. E. B. (28), quien por disposición judicial fue trasladado a la Comisaría 25°.

En tanto, el hombre de 31 años fue llevado por sus familiares hasta la guardia del Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encefalocraneano y dispusieron su internación con pronóstico reservado. Horas después, un parte médico actualizado indicó que permanece en la Unidad de Terapia Intensiva.

Detenido e imputado por lesiones gravísimas

En la causa intervienen la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y la Fiscalía de Homicidios, por lo que el detenido podría ser imputado por lesiones gravísimas o por tentativa de homicidio, según lo determinen las pericias del caso.