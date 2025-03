La hermana de Carla Del Souc, víctima de femicidio: "Tan noble que no pudiste entender tanta maldad"

A través de su perfil en Facebook , la mujer señaló en las últimas horas: "No hay palabra que describa mi dolor, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién va ser así de incondicional?".

Posteo de la hermana de Carla del Souc, víctima de femicidio en Rivadavia Posteo de la hermana de Carla del Souc, víctima de femicidio en Rivadavia Facebook

"No logro entender, no dejo de sentir que podría haber hecho algo más que aconsejarte y acompañarte siempre. Quería tenerte tan cerquita mío que no sabía ya cómo hacer para que no te enojes por mis consejos para que me escuches, para que hubieras podido ver quién era realmente, pero tu corazón era tan noble tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todxs", resaltó Gisel en su posteo.

"Me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor. No quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta que no es una pesadilla. Es la realidad", manifestó.

Y agregó: "Dame fuerzas para sostener a la mami y al papi, dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace, tantas veces marchando por las pibas sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras, me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos. Te amo para la eternidad y te voy a extrañar cada día de mi vida no quiero creerlo".

El caso de Carla del Souc, quinto femicidio en Mendoza en lo que va del 2025

El femicidio de Carla Janet Del Souc (27) ocurrió alrededor de las 21.30 del sábado 22 de marzo en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, en un mercadito de Rivadavia, ubicado a escasos metros del domicilio de la víctima.

Despensa Rivadavia.jfif Despensa en Rivadavia, donde Acevedo mató a Del Souc

Según el relato de testigos, Federico Daniel Acevedo (32), expareja de Carla, llegó al lugar y comenzó a hostigar verbalmente a la mujer detrás del mostrador del comercio. Fueron los vecinos quienes, al alertar semejante acto de violencia, llamaron a la Policía.

Dentro de la despensa, Acevedo tomó un cuchillo e hirió a Carla en el cuello, provocándole la muerte inmediata.

Femicidio. Carla del Souc (27) fue asesinada por su exnovio Federico Daniel Acevedo (32) en Rivadavia Femicidio. Carla del Souc (27) fue asesinada por su exnovio Federico Daniel Acevedo (32) en Rivadavia Facebook

Después, el femicida se autolesionó en el cuello, el tórax y en varias partes del cuerpo con el fin de suicidarse. Cuando llegaron los policías, el hombre ya estaba tendido en el suelo todo ensangrentado. Fue trasladado al hospital Saporiti, donde falleció a las 23.

Carla era docente en el jardín maternal N° 361 del Este provincial y estaba muy comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género. De hecho, en sus redes sociales, había publicado la popular imagen "Nací para ser libre, no asesinada".

femicidio Rivadavia 2.jpg "Nací para ser libre, no asesinada": un posteo compartido por Carla del Souc, quinta víctima de femicidio en Mendoza en lo que va de 2025

Respecto a Acevedo, el femicida de Carla Del Souc, arrastraba antecedentes. En 2016 se le abrió una causa por violación de domicilio. Un año y medio después lo imputaron por robo agravado. Además, en 2019 se le libró una orden de captura.

Además, varias mujeres, como dijo en su posteo la hermana de Carla, aseguraron haber sido víctimas y/o testigos de casos de violencia.

El de Carla Del Souc es el quinto femicidio en Mendoza durante 2025. Se suma a los crímenes de Antonia Nélida Falcón (60) en Guaymallén, Alejandra Cuevas (48) en Las Heras, Valeria Speziale (45) en Junín y Verónica Magallanes (49) en Ciudad.