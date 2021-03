El momento más esperado: Maia se reencontró con su mamá, que llegó en helicóptero

La madre de Maia Yael Beloso , la niña de 7 años que fue hallada con vida hoy tras permanecer tres días desaparecida, llegó esta mañana al Comando de Patrullas de Luján para reencontrarse con su hija.

A bordo de un helicóptero de la policía bonaerense y acompañada por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, Estela, la mamá de Maia , arribó al lugar, donde se abrazó con su abogado, Rodolfo Baqué, con quien se encaminó hacia el interior de la dependencia policial rodeada de numerosos efectivos.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la menor junto a su captor. Ambos dormían en las calles de esa localidad bonaerense. Hasta el lugar llegó un móvil y una efectivo arropó con su campera a la nena. Luego la trasladaron al hospital para que la revisaran.

El abogado de la familia afirmó que la niña se encuentra en buen estado de salud pero remarcó que al ser hallada manifestó que tenía “frío, hambre y que desea ver a su mamá”. La niña de 7 años que era buscada desde hacía tres días, cuando un hombre se la llevó en bicicleta desde el barrio porteño de Villa Lugano hacia la zona oeste del conurbano, fue hallada esta mañana con vida en inmediaciones de la estación de trenes del municipio bonaerense de Luján junto a su captor, Carlos Sierra o Savanz (39) , que fue detenido.

Tras ese hallazgo y en la puerta del Comando de Patrullas de Luján, el abogado de la familia de Maia, Rodolfo Baqué, expresó a la prensa que se logró dar con la niña y con el hombre que se llevó a partir de que se localizó la bicicleta en que se trasladaba con ella. ”La nena está bien, pero frío y hambre. Pidió un té y le dieron facturas porque tenía hambre”, tenía dijo el letrado y detalló que Maia “estaba shockeada”.

Luego Baqué precisó que apenas la menor fue hallada, él la comunicó telefónicamente con su madre. ”La nena le preguntó varias veces ‘¿Cuándo venís mamá?’, Le dijo que la extrañaba y que la quería. Y la mamá está viniendo para acá”, detalló el abogado.Afirmó que Savanz “como todo psicópata, se fuendo durante un mes a la nena” para ganar su confianza y adelantó que en las próximas horas se realizaron las pericias psicológicas y médicas que determinarán si existió alguna agresión contra la niña.

Posteriormente agradeció, en nombre de la familia de Maia , “el accionar de los medios y el trabajo de las fuerzas policiales”. ”Quiero recalcar que hay otras Maia s en nuestra querida Argentina que quedan invisibilizadas ya las que tenemos que mirar como sociedad, no sólo responsabilizar al Estado”, dijo.Además, recordó que ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “le dijo a la familia que en 24 horas iba a encontrar a la nena y que esto no iba a ser como el caso Candela. Por eso, la mamá me pidió que diga que le agradece por cumplir con su palabra “.

Falta “mucha tarea” frente a personas en situación de calle

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró hoy la aparición con vida de Maia , la niña de 7 años desaparecida en el barrio porteño de Villa Lugano cuando un hombre se la llevó en bicicleta, y dijo que falta “mucha tarea” frente a personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

”Encontraron a Maia . Un alivio”, dijo la Ministra desde su cuenta de Twitter, y agregó: “Mucha tarea por delante frente a las personas en situación de alta vulnerabilidad y calle. Viven en CABA, la ciudad con el PBI más alto de la Argentina “. Maia fue hallada esta mañana sana y salva en la localidad bonaerense de Luján, informaron a Télam fuentes policiales y municipales.

El hallazgo se produjo esta mañana en Las Heras y Gamboa, en Luján, y, según las primeras informaciones policiales, la niña estaba junto al hombre que se la llevó, Carlos Alberto Savans.

”¡Buscarlas siempre !!, culminó el mensaje de la Ministra bonaerense, en el que hizo referencia al operativo de tres días que terminó con el hallazgo de la menor.