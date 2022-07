Jorge Lanata fue víctima de un robo en su casa de Uruguay: “Revolvieron todo, imagino que buscando guita”

Delincuentes ingresaron a robar a la casa que Jorge Lanata tiene en la localidad de José Ignacio en Uruguay. El periodista contó en su programa cómo fue la secuencia en la que asegura que buscaban dinero en “El viejo y el mar”, como llama a su casa, pero no encontraron nada y se fueron con las manos vacías.

En Intrusos (América TV) dieron más detalles del robo al conductor de Periodismo Para Todos, quien no estaba en la vivienda al momento del hecho, ya que estaba en Argentina.

“Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí”, dijo el conductor en su programa de radio Lanata sin filtro, por Mitre.

Y resaltó que no había nadie en el domicilio, pero las cámas de seguridad estaban funcionando. “Hay un señor que va en horario diurno. Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras, y mirá: la policía uruguaya, a la hora y pico, detuvo a uno (de los ladrones)”, lanzó.

Y descartó que los delincuentes hayan sabido que esa era su casa, sino que por el contrario eso les jugó en contra. “No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen”, comentó.

“Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, acotó sobre el hecho en el que solo hicieron daño al inmueble para entrar, pero no se llevaron nada.

Estafa millonaria a Jorge Lanata: le vendieron tres cuadros que resultaron ser falsos

Jorge Lanata fue víctima de una estafa millonaria. El periodista, que es un gran amante del arte, compró tres pinturas de una conocida artista que resultaron ser falsas. Según contaron el programa Socios del Espectáculo, el conductor compró las obras de arte por un valor unitario cercano a los 45 mil dólares.

“Lanata se acercó a una galería a través de una señora que se llama Diana García Calvo para comprar las obras. Fue a comprar tres cuadros. Lo que le dijo esta señora, la galerista, fue ‘esta obra es un óleo en madera, no tiene título pero ya el año pasado vendimos una muy bien’”, explicó la panelista Paula Varela.

“Según le dijo esta mujer, el autor ya estaba fallecido y son obras de alrededor de 1945. Creo que compró por 45 mil dólares dos cuadros y uno por 50 mil”, agregó.

“Jorge, contento, compró las obras y las llevó a su casa chocho. Se llevó el óleo y las guardó. De repente, dijo, ‘quiero vender’. Las buscó, las vio alguien y le dijo ‘perdón, acá te cagaron, esto no está bien. Esta obra es trucha, no es ningún óleo, es tempera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal’”, dijo Varela.

Dada esta situación, la galería le dio 20 mil dólares al periodista y una obra de otro autor. “Se fue contento a la casa, pero cuando fue a ver qué tal era esta obra nueva que le dieron, le dijeron ‘te volvieron a estafar’”, sumó la panelista.

“Jorge reclama 46 millones de pesos”, contó Rodrigo Lussich. La demanda, civil y penal, reclama por daños a nivel económico y moral. “Va por todo, pide no sólo lo que salían estas obras sino también un resarcimiento moral”, explicó Varela.