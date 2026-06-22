22 de junio de 2026 - 20:17

Luján: se atrincheró en su casa tras amenazar a su familia y fue reducido tras una hora de negociación

El operativo incluyó el despliegue de fuerzas especiales, mediadores y drones. El sujeto, que amenazaba a su familia con una réplica de arma de fuego, fue trasladado a un hospital.

Redujeron a un hombre atrincherado en su casa en Luján

Redujeron a un hombre atrincherado en su casa en Luján

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un complejo operativo policial tuvo lugar este lunes por la tarde en el departamento de Luján de Cuyo, donde luego de una hora de negociación, la Policía redujo a un hombre que estaba atrincherado en su casa y que había amenazado a su familia.

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La situación se desencadenó alrededor de las 14.40 tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre atrincherado en su vivienda ubicada en Carrodilla, quien presuntamente había amenazado a sus familiares con lo que parecía ser un arma de fuego.

Ante la gravedad del reporte, las autoridades activaron de inmediato el protocolo para situaciones de crisis. El despliegue contó con la participación de efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, quienes contaron con el soporte aéreo de los drones.

Durante más de una hora, los negociadores intentaron que el individuo desistiera de su actitud de manera pacífica. Sin embargo, al no lograr avances significativos en la mediación, se dispuso una intervención por parte de los uniformados.

Servicio de Emergencia

El procedimiento culminó de manera exitosa: los efectivos lograron controlar al hombre sin que se registraran heridos, ni entre el personal actuante, ni entre los familiares o el propio implicado. Una vez reducida la situación, los uniformados procedieron al secuestro de una réplica de arma de fuego.

Tras el operativo, el hombre recibió asistencia por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y fue trasladado al Hospital Paroissien para una evaluación física y psicológica exhaustiva.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

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