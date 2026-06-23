23 de junio de 2026 - 00:17

Detuvieron a un hombre que embistió siete vehículos con una cargadora frontal

El conductor, de 47 años, fue detenido en Concordia luego de impactar contra siete vehículos con una cargadora frontal. El test de alcoholemia confirmó que tenía 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.

Conductor alcoholizado chocó siete vehículos con una cargadora frontal en Concordia.

Conductor alcoholizado chocó siete vehículos con una cargadora frontal en Concordia.

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El Once
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 47 años fue detenido este lunes en la ciudad entrerriana de Concordia luego de protagonizar una serie de choques mientras conducía una cargadora frontal perteneciente a una empresa privada. Tras ser interceptado por la Policía, un control de alcoholemia confirmó que tenía 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Según informaron las autoridades, el episodio ocurrió horas después del partido entre Argentina y Austria, cuando el operario ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial 4 al mando de la máquina vial. Durante su recorrido impactó contra distintos vehículos y generó momentos de preocupación entre automovilistas y vecinos.

Siete vehículos afectados durante el recorrido

La reconstrucción realizada por los investigadores indica que la cargadora frontal colisionó contra autos estacionados y también contra camionetas que circulaban o aguardaban en semáforos. De acuerdo con declaraciones del jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, el conductor continuó avanzando durante varias cuadras pese a los impactos, generando una situación de riesgo para quienes transitaban por la zona.

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La secuencia concluyó cuando efectivos policiales lograron interceptar la máquina vial tras un operativo que se extendió por distintos sectores de la ciudad. Una vez detenido, el hombre fue sometido a un examen de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,07 g/l de alcohol en sangre.

Además, vecinos que presenciaron los hechos señalaron que el conductor presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad mientras realizaba el recorrido que terminó con múltiples vehículos dañados.

No hubo heridos de gravedad

Según reportaron desde el medio local El Once, a pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas con lesiones graves. Algunas personas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica, aunque posteriormente se informó que ninguna corría peligro.

Embed - Concordia: operario de una cargadora frontal chocó varios autos y fue detenido

En cuanto a los daños materiales, al menos tres vehículos sufrieron destrucción casi total, mientras que los restantes presentaron importantes roturas. La Justicia avanzó con una investigación para determinar las responsabilidades del conductor y establecer las circunstancias que derivaron en el episodio.

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