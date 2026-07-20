20 de julio de 2026 - 14:32

Investigan en Paraguay la aparición de un niño con rasgos "muy similares" a Loan Peña

Las imágenes fueron registradas durante una transmisión televisiva en vivo. Ya son analizadas por las autoridades paraguayas. Se afirma que se asemeja en un 88%.

Investigan en Paraguay la aparición de un niño con grandes similitudes con Loan Peña.

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El chico, que durante la nota se presentó como "Ramiro", llamó la atención de miles de usuarios por sus rasgos físicos. Ante la repercusión del video, la querella que sigue el caso informó que aguarda información oficial de las autoridades paraguayas antes de sacar conclusiones.

La jefa de investigaciones especiales del diario ABC Color de Paraguay, Mabel Díaz Aquino, brindó precisiones sobre los peritajes biométricos preliminares realizados mediante sistemas informáticos.

“Utilizando técnicas faciales, se hizo una comparación del rostro de Loan con el rostro del niño que fue al campo ferial y el match (coincidencia) dio en 88%”, detalló la periodista,

Sin embargo, aclaró que es una cifra alta “considerando que tenemos dos años de diferencia entre el momento en que desapareció Loan comparando con este tiempo, y la perspectiva de la foto”.

Paraguay, un país ya mencionado en la investigación

La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.

Sin embargo, con el avance de la pesquisa la hipótesis se desvaneció y todo se centró en el grupo de siete acusados, Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño hasta el día de hoy.

El juicio oral por la desaparición de Loan, contra 17 acusados, continúa con la declaración de los testigos y familiares para reconstruir lo ocurrido el día en que el niño fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio.

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